Strak, maar niet steriel? Een wervelend interieur in 3 stappen!

08 februari 2018

Droom jij net als de meeste (ver)bouwers ook van een strak, minimalistisch en modern interieur? Pas dan op dat de slinger niet te ver doorslaat en je interieur kaal en steriel oogt. Laat daarom zien dat je ook écht leeft in je woning. Hoe je dat doet? Met deze tips van de bouwsite Livios

1. Knallende kleur

Je hoeft niet uit te pakken met dure designmeubels om karakter te geven aan je woonkamer. Er zijn genoeg budgetvriendelijke alternatieven om een living aan te kleden. Een stukje krijt- of magneetmuur is voor gezinnen met kinderen een mooie blikvanger. Ook met grote foto’s, leuk behangpapier of een knallende kleur krijgt je woonruimte meteen een andere uitstraling.

2. Creëer sfeer

Indirecte verlichting creëert een mooi effect. Zeker met dimbare leds, die voor een warme gloed zorgen. Toch moet je bij verlichting ook aan sfeermakers denken. Boven een tafel scoor je met een hangende lamp. Die vind je in allerlei prijsklassen, van sobere exemplaren tot ware pronkstukken in opvallende materialen.

3. Van vloer tot plafond

Erg in trek en enorm handig: kasten van vloer tot plafond. In plaats van meerdere kleine kasten of dressoirs, oogt één grote kast veel strakker. Bang dat je geen plek meer hebt om al je decoratie uit te stallen in de woonkamer? Geen probleem! Fotokaders en plantjes op de kast zijn zo passé. Met een legplank of toffe bijzettafels kan je alle kanten uit!

