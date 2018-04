Livios Magazine Gesponsorde inhoud Straffe combi van zon en mazout Aangeboden door Informazout

09u03 0 Wonen Verwarm jij je huis met een mazoutketel, dan is dit een supertip: bekijk eens wat zonne-energie voor je kan doen. Volgens onafhankelijk onderzoek is de combinatie van een stookolieketel met een zonneboiler dé duurzame keuze voor de toekomst. Bereken met de nieuwe bespaarsimulator van Informazout hoeveel je exact bespaart.

Als je je huis vandaag al verwarmt met een stookolieketel dan zijn er twee dingen die je meteen kan doen. Om te beginnen is het belangrijk om een toestel van vijftien jaar of ouder zo snel mogelijk te vervangen door een energie-efficiënt condensatietoestel. Dat levert je een onmiddellijke besparing tot 30 procent op. Daarnaast combineer je die nieuwe mazoutketel best met een zonneboiler, dat scheelt voor een gezin met vier personen 300 liter stookolie op jaarbasis. Opnieuw honderden euro’s in your pocket!

Meer cash, minder CO2

Wanneer je oude stookolieketel aan vervanging toe is, onderzoek je natuurlijk alle opties: kies je opnieuw voor mazout, of overweeg je aardgas, een warmtepomp,...? Informazout liet door het onafhankelijke studiebureau Ph. Deplasse & Associés uitzoeken wat de slimste keuze is. De onderzoekers gingen uit van een typisch Belgische gezinswoning met een oppervlakte van 180 m², drie gevels en twee verdiepingen. Het onderzoek hield over een periode van vijftien jaar rekening met de aankoop en het onderhoud van de installatie, de brandstof- en de financieringskost.

Het resultaat

De combinatie van een nieuwe condenserende stookolieketel met een zonneboiler is de meest duurzame keuze en kost 3.212 euro op jaarbasis. Kijk je enkel naar de prijs, dan is een condensatieketel (jaarlijks 3.132 euro) het voordeligst.

Bereken het zelf

Natuurlijk woon jij niet in dezelfde voorbeeldwoning, maar in je eigen unieke huis, dus wil je weten hoeveel je exact kan besparen door een nieuwe mazoutketel te combineren met zonne-energie. Informazout doet het rekenwerk voor jou en voorziet in de bespaarsimulator nu ook een optie met zonneboiler. Op basis van de parameters van jouw woning wordt perfect berekend hoeveel alles zal kosten en wat de terugverdientijd is.

De calculator berekent je besparing op financieel en ecologisch vlak voor de combinatie van een nieuwe mazoutketel met een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water. Heb je al een nieuwe cv-ketel, dan berekent de tool de extra besparing en CO2-vermindering als je deze koppelt aan een zonneboiler. Bevalt het resultaat je? Mooi meegenomen is dat je dankzij premies nog meer bespaart, of je nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont. Reken je rijk op Informazout.be/nl/tools/bespaarsimulator.

Zonneboiler voor dummies

Een zonneboiler bestaat uit een buffervat met een warmtewisselaar en een zonnecollector op het dak. De collector brengt de zonnewarmte over op een vloeistof die door de warmtewisselaar stroomt. Zo verwarm je 60 procent van je sanitair warm water met zonne-energie. Niet genoeg zon voor een douche? Dan springt je mazoutketel bij. De zonneboiler kan ook je verwarming ondersteunen.

Plannen om te (ver)bouwen? Download hier de brochure van Informazout.