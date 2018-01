Stop met schrobben in je badkamer! Interieurarchitecte deelt slimste ontwerptips Heleen Neels

24 januari 2018

15u01

Bron: Livios 4 Wonen Vuile voegen, vlekken rond je kranen, kalkaanslag in de douche… Er komt heel wat kijken bij het proper houden van je badkamer. Maar sla je liever niet elke dag aan het poetsen? Ingrid Nelissen van In-Lijn Interieurarchitectuur verklapt haar tips aan bouwsite Vuile voegen, vlekken rond je kranen, kalkaanslag in de douche… Er komt heel wat kijken bij het proper houden van je badkamer. Maar sla je liever niet elke dag aan het poetsen? Ingrid Nelissen van In-Lijn Interieurarchitectuur verklapt haar tips aan bouwsite Livios

1. Ga voor een hangtoilet

“Wij opteren altijd voor een ophangsysteem”, vertelt Ingrid Nelissen. “Dit is veel praktischer en gebruiksvriendelijker dan staande toiletten, omdat je daar een aansluiting met de vloer hebt. Ook kan je de ruimte boven het ophangsysteem optimaal benutten. Niet alleen decoratief, maar ook functioneel als praktische opbergruimte. Zo staan toiletpapier en poetsproducten uit het zicht.”

2. Hou je vloer vrij

Ingrid: “Zet zo weinig mogelijk op de vloer. Niet alleen vergt het dubbel werk als je bij het poetsen eerst alles omhoog moet zetten, en daarna weer op de grond. Het creëert ook rust in je badkamer. Schroef je toiletborstel in de muur, leg geen badmatten en hang je vuilbakje op in een kast.”

3. Vermijd voegen en kitnaden

Niks zo vervelend als vuile voegen in je douche of kitnaden aan de badrand. “Die kan je zoveel mogelijk vermijden door naadloos te werken. Je vindt hele mooie keramische en kunststofpanelen om de douchewand mee te bekleden. Er zijn zelfs platen van 1 op 3 meter. Laat ze op de breedte van je douche maken, en je hebt geen naad van vloer tot plafond.”

4. Overweeg een vrijstaand bad

Ingrid werkt vaak met vrijstaande baden. “Je hebt ze in alle prijsklassen en in verschillende uitvoeringen. Hun grote voordeel is dat je bad vanbinnen en vanbuiten hetzelfde is. Even vegen met een vochtige doek volstaat om ze proper te houden. Omdat deze baden gewoon op de grond staan, bespaar je jezelf een dure omkasting. En zit je niet met tegels en voegen.”

5. Werk je kraan in

In moderne badkamers vind je vaak naadloze lavabo’s en opzetkommen. “Om je tablet mooi vrij te houden, werk je de kraan best in in de muur. Zo krijg je geen ontsierende kringen rond de kranen.”

6. Voorzie een nis voor je producten

Douchegel, shampoo, scrubs… er staan meestal meerdere producten in je douche of op de rand van het bad. “We raden aan om een nis te maken in de douche. Daar staan je producten mooi gegroepeerd en laten ze geen kring achter op je douchevloer. Dat geldt ook voor een mooie legplank boven je bad.”

