Gesponsorde inhoud Stappenplan: waarop letten bij de keuze van je warmtepomp? Aangeboden door De Dietrich

22 november 2018

11u38 0 Wonen De grootste groene energiebron is de zon. Ze levert warmte aan de lucht, de aarde en aan water. Met een warmtepomp zet je die gratis warmte om naar energie voor jouw woning. Welk type warmtepomp daarvoor het meest geschikt is? Dat ontdek je met dit handig stappenplan.

Stap 1: welk rendement is haalbaar?

Een van de belangrijkste factoren bij de keuze van je warmtepomp is het rendement, uitgedrukt in de COP- en SPF-waarde. COP staat voor Coefficient of Performance en is de verhouding tussen het elektriciteitsverbruik en de afgegeven warmte. M.a.w. hoeveel energie je er moet insteken om een bepaald resultaat te boeken. Hoe hoger de COP, hoe beter. Bij de meeste warmtepompen ligt die waarde tussen 3 en 5. Temperatuurschommelingen doorheen het jaar hebben invloed op de prestaties van de warmtepomp. Daarom kijk je beter ook naar de seizoensprestatiefactor of SPF om de prestaties over een heel jaar in te schatten. De SPF moet minstens 4 bedragen.

Stap 2: Nieuwbouw of renovatie?

Ga je bouwen of je woning totaal renoveren? Dan is een warmtepomp die warmte haalt uit de bodem een interessante investering die je snel terugverdient. In dat geval opteer je best voor een combinatie met vloerverwarming of een ander systeem dat op lage temperatuur werkt. Bij renovatie kies je beter voor een warmtepomp die warmte uit de omgevingslucht haalt. Ze wordt vaak gekoppeld aan de bestaande cv-installatie en werkt vooral wanneer de buitentemperatuur nog vrij hoog is en de temperatuur in het cv-systeem niet al te hoog moet zijn om de woning te verwarmen.

Stap 3: tuin of niet?

Woon je in een appartement of rijwoning zonder tuin? Dan kan je een geothermische warmtepomp al van je lijstje schrappen. Die gebruikt de bodem of grondwater als warmtebron. Hiervoor heb je een horizontaal buizennet of putboringen in de grond nodig. Beschik je over een groot stuk grond? Dan liggen alle opties open.

Stap 4: groot of beperkt budget?

Geothermische warmtepompen vereisen putboringen of een buizennet dat in je tuin wordt ingraven. Ze zijn dan ook een stuk duurder dan aerothermische warmtepompen die de buitenlucht als warmtebron gebruiken. Daar staat dan wel tegenover dat die laatste categorie een lager rendement biedt.

Wil jij ook duurzaam verwarmen met een warmtepomp?

Je merkt het, welke warmtepomp jij nodig hebt, hangt echt af van jouw specifiek (ver)bouwproject. Informeer je daarom op voorhand goed of vraag de gegevens op van een ervaren installateur bij jou in de buurt.