Spectaculair: kraanspecialist gaat tot uiterste om ramen te plaatsen Gerry Klompers

09 maart 2018

11u02

Bron: Livios 0 Wonen Het plaatsen van ramen is precisiewerk en uit talloze lezersvragen blijkt dat het zowel bij nieuwbouw als renovatie meer dan eens fout loopt. Kraanspecialist Gert Van Bouwel staat vaak op de eerste rij bij de plaatsing. Hij deelt zijn tips en ervaringen op de bouwsite Het plaatsen van ramen is precisiewerk en uit talloze lezersvragen blijkt dat het zowel bij nieuwbouw als renovatie meer dan eens fout loopt. Kraanspecialist Gert Van Bouwel staat vaak op de eerste rij bij de plaatsing. Hij deelt zijn tips en ervaringen op de bouwsite Livios . “Geraak je er met de kruiwagen door, dan ook met de bouwkraan!”

1. Mankracht of machinewerk?

Een raam plaats je in twee fases. Het profiel is beperkt qua gewicht en wordt manueel bevestigd in de muren. Het glas is een ander paar mouwen: “Dit gebeurt bijna altijd met behulp van een kraan”, zegt Gert Van Bouwel. “Een glasvlak van 2 op 2 meter weegt al snel meer dan 100 kg, en dan hebben we het nog niet over driedubbele beglazing. De kans dat je zo’n raam handmatig in het profiel plaatst zonder barst, is heel klein.”

2. Wat met een rijwoning?

Komen er nieuwe ramen in je rijhuis, dan zijn er verschillende scenario’s mogelijk: “Moeten we alleen de ramen aan de voorkant vervangen, dan volstaat een autolaadkraan op straat of een minikraan op de stoep. Is het aan de achterzijde van de woning te doen? Dan is de autolaadkraan of telescoopkraan – voor hogere woningen – het meest aangewezen. Zo kunnen we al het materiaal, ook kleinere kranen, over de woning hevelen.

3. Wat als het niet lukt langs boven?

Zelfs de kranen met de langste armen bieden niet altijd de geschikte oplossing, weet Gert Van Bouwel. “In dat geval moeten we op zoek naar alternatieven. Kunnen we misschien met een kleinere kraan langs de garage binnen? Of kunnen we ons in de kamer zelf opstellen?”

Dit laatste is mogelijk bij volledig gestripte woningen als je genoeg ruimte hebt, maar dan moeten je vloer en ondergrond ook sterk genoeg zijn “Er rijdt tenslotte een machine van 3 à 4 ton door je huis, met daaraan een raam van een paar honderd kilogram. Het is aan je architect of aan het studiebureau om te berekenen of je kelder gestut moet worden. Dat betekent extra kosten. Hou dus zeker rekening met een dergelijk scenario.”

Ook bij appartementen is stabiliteit van groot belang. “Het gebouw is meestal gemakkelijk bereikbaar, maar er ligt misschien een kelder onder de tuin. Daar kan je niet zomaar met een vrachtwagen of zware (mini)kraan bovenop staan. Ook hier is stutten nodig.”

4. Geraakt zo’n kraan wel binnen?

“Een meter. Meer doorgang heb je niet nodig om een kleinere kraan je huis of je tuin binnen te krijgen. Onze stelregel: geraak je er met je kruiwagen door, dan lukt het ook met een kleine spinkraan. En mocht dat niet lukken: voor alles is er wel een creatieve oplossing.”

5. Moet ik een vergunning aanvragen?

“Om parkeerplaatsen vrij te houden of een stuk straat af te zetten, heb je toestemming nodig van je gemeente. Stem dit tijdig af met je plaatsingsfirma”, raadt Van Bouwel aan.

6. Ben ik verzekerd tegen eventuele schade?

Een vallende raampartij of erger nog: een bouwkraan die je woning beschadigt. Hoe zit het met de verzekering? Bouwbedrijven met een goede reputatie zijn normaal gezien goed verzekerd. Als de verantwoordelijkheid van de schade bij de aannemer ligt, zit je in principe safe.

Maar wat als hier twijfel over bestaat? Een ABR-verzekering zorgt voor de nodige dekking. Deze biedt waarborg tegen materiële schade en dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of materiële schade aan derden. Als bouwheer is het een slimme zet om een ABR-polis op te nemen, ook al beschikt je aannemer over deze verzekering. Je brandverzekering of gezinspolis is niet voldoende.

7. Wat kost zo’n kraan?

“Spinkranen – kranen met rupsbanden en spinachtige steunpoten – huur je voor vanaf zo’n 150 à 300 euro per dag, afhankelijk van het model. Maar ook per bedrijf en per regio kan de prijs verschillen. Dit merk je op zich niet aan het uiteindelijke bedrag van je ramenplaatsing, want je bespaart op mankracht.

Aan het andere uiteinde vind je de telescoopkranen. Hier hou je best wel rekening met een meerkost. Deze kosten ongeveer 1.000 euro en meer per dag om te huren. Toch is dit meestal de goedkoopste en meest praktische oplossing voor moeilijke plaatsingen. Bovendien win je er heel wat tijd mee”, besluit Gert Van Bouwel.

