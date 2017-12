SOS feestdagen! 5 tips voor een gezellig winterinterieur Jolijn Vandebeek

10u03

Bron: Livios 0 Thinkstock Experimenteer met heerlijke geuren! Wonen Doet je woonkamer nog eerder denken aan een ijspaleis dan aan een sfeervolle feestsetting? Met deze vijf tips van bouwsite Doet je woonkamer nog eerder denken aan een ijspaleis dan aan een sfeervolle feestsetting? Met deze vijf tips van bouwsite Livios maak je het snel gezellig. Zo ben jij klaar voor het eindejaar!

1. Ga voor de warmste warme kleuren

Breng in deze koude maanden warme accenten aan in je interieur. “Alles wat buiten zo bleek en pips is geworden, compenseer je binnen met warme kleurtinten”, vertelt Dario Medaer van Idee-m Interieurarchitecten. Dat doe je makkelijk met winterse accessoires waar je het bovendien warm van krijgt, zoals een tapijt, kussens, plaids, kaarsen …

“De warme kleuren situeren zich van violetrood tot oranjegeel. De koude kleuren vertrekken van geelgroen tot blauwviolet. Concentreer je op de warmste tinten van de warme kleuren. Laat violet en geel dus achterwege in de winter.”

Dario geeft drie tips voor extra kleur in je interieur:

1. “Zorg voor voldoende vormen van kunstverlichting.”

2. “Gebruik alleen de warmste van de warme kleuren om sfeer te scheppen.”

3. “Laat je inspireren door de wintertrendkleuren van 2018, zoals rood, bordeaux, goud en donkere grijstinten.”

Bekijk hier de foto’s bij het artikel.

2. Experimenteer met heerlijke geuren

Ook geuren dragen bij tot een gezellige sfeer. Bak samen met je gezin speculaas of die koekjes die je altijd al wou maken. Heerlijke geuren verspreiden zich door je keuken en woonkamer. Ben je geen echte keukenprins(es)? Dan bestaan er nog altijd geurstokjes om een kruidige geur in huis te halen.

3. Haal de warmte letterlijk in huis

Maak het gezellig en steek je kachel of haard aan. Geen stoofje thuis? Voorzie dan voor iedereen warme dekentjes en kruip lekker samen in de zetel. Plaats ook kaarsjes op je tafel en kasten en dim de lichten in je leefruimte. Zo creëer je onmiddellijk warmte en sfeer in deze koude, donkere dagen.

4. Plaats extra meubilair

Tijdens de winter mag je gerust wat meer meubels plaatsen in je woonkamer. Denk aan bijzettafeltjes en poefjes. Deze komen handig van pas tijdens de feestdagen voor hapjes en bezoek. Ze vullen de kamer niet alleen op, maar geven ook een knusse indruk.

5. Stap naar buiten

Waarom organiseer je geen winterbarbecue? Plaats op je overdekt terras

terraswarmers en vuurkorven. Voorzie dekentjes voor de echte koukleumen en verwarm je met een winters soepje, heerlijke glühwein of warme chocolademelk. Zo breng je de kerstmarkt naar je thuis. En niets zo plezant toch om samen met vrienden en familie te genieten van deze winterse gezelligheid?