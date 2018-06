Smartphone neemt het over van klassieke videofoon: "Klant neemt meerprijs er graag bij" Gerry Klompers

29 juni 2018

10u44

Bron: Livios 0 Wonen De videofoon gaat al jaren mee, maar blijft volop evolueren. Speerpunt daarvan is de connectie met smartphone of tablet via een app. "Op twee jaar tijd is de vraag enorm toegenomen", merkt Jurgen Van Zaelen van Legrand/BTicino op. Samen met hem en Tim De Bie van Niko schotelt de De videofoon gaat al jaren mee, maar blijft volop evolueren. Speerpunt daarvan is de connectie met smartphone of tablet via een app. "Op twee jaar tijd is de vraag enorm toegenomen", merkt Jurgen Van Zaelen van Legrand/BTicino op. Samen met hem en Tim De Bie van Niko schotelt de bouwsite Livios je vier cruciale vragen voor bij de aankoop van een videofoon anno 2018.

1. Welk type videofoon kan ik aansluiten?

Niet elke bekabeling is geschikt voor elk soort videofoon. Bij een nieuwbouwwoning kan je - mits de juiste voorbereiding - alle kanten op. Bij een bestaande woning zijn de opties soms beperkter. Er zijn drie mogelijke verschillende scenario’s, aldus Tim De Bie:

- Kabel van 1,5 mm² aangesloten op bestaande deurbel: dit is vaak het geval in oudere woningen. Deze bekabeling is compatibel met videofoons die op 230V werken.

- Twee dunne draadjes (laagspanning) aangesloten op bestaande deurbel: dit is compatibel met een tweedraadsvideofoonsysteem dat eveneens op laagspanning werkt, op voorwaarde dat er een draadje naar de binnenpost loopt.

- Nieuwbouwwoning of grondige renovatie: voorzie een UTP-kabel tussen je binnenpost en verdeelkast, én tussen je buitenpost en verdeelkast. Je hebt hier de keuze tussen een tweedraadsvideofoon of een IP-systeem. Dankzij zo’n IP-verbinding is het mogelijk om videofoonoproepen te ontvangen via je smartphone of tablet.

Jurgen Van Zaelen van BTicino is zelf voorstander van een aansluiting op je verdeelkast: “Als je later een nieuw systeem plaatst, kan je zo nog alle kanten uit.” Hij wijst ook op een ander aandachtspunt: “Is er een grote afstand tussen je buiten- en binnenpost, bijvoorbeeld door een lange oprit? Opgelet dan, want niet elk type kabel is bruikbaar als de afstand te groot wordt.”

Lees het volledige dossier rond domotica en videofonie op Livios.

2. Kan ik de koppeling maken met een domoticasysteem?

Het licht in de gang dat aanspringt als er iemand aanbelt, de buitenverlichting die automatisch aangaat, … Je videofoon linken aan je domoticasysteem biedt extra oplossingen. Dat kan op twee manieren, legt Tim De Bie uit: “Ofwel gebeurt alles via een geïntegreerd systeem: één totaalsysteem van eenzelfde merk. Ofwel werk je met producten van verschillende merken, die met elkaar verbonden worden via een applicatie. Het nadeel van die laatste oplossing: alles gebeurt online op cloudniveau. Als een van de componenten niet verbonden is met het internet, werkt de koppeling niet meer. Met een geïntegreerd systeem loop je dit risico niet. Ook hier kan je werken via de cloud. Maar valt de internetverbinding weg, dan blijft je systeem wel werken.”

Jurgen Van Zaelen ziet dan weer een groot voordeel aan het hele cloudgebeuren: “Het gekochte product stopt nooit met evolueren. Vroeger kocht je een toestel dat uitbreidbaar was met een beperkt aantal accessoires. Maar dankzij een verbinding met de cloud kan je zeer gemakkelijk uitbreiden. Bijvoorbeeld: vandaag koop je een videofoon die je kan doorschakelen naar je smartphone. Morgen koppel je een IP-camera van een ander merk aan het bestaande systeem. Zonder dat je een nieuwe applicatie hoeft te installeren. Alles gebeurt via één centrale sturing en je houdt alles gemakkelijk up-to-date.”

3. Wil ik oproepen op mijn smartphone ontvangen?

“Meer dan 50% van de videofoonkits die we verkopen voor eengezinswoningen, staat in verbinding met je smartphone of tablet via een simpele app”, stelt Jurgen Van Zaelen vast. “De meerprijs neemt de klant er duidelijk graag bij. Op twee jaar tijd is de vraag enorm toegenomen.”

Voor wie is deze keuze interessant? Tim De Bie ziet een duidelijk doelpubliek: “We zijn nog meer benieuwd geworden naar wie voor de deur staat als we niét thuis zijn. Dankzij de verbinding met je smartphone zie je meteen wie aanbelt, of je nu thuis bent of aan de andere kant van de wereld zit. Je hebt enkel een app en een verbinding met het internet nodig.”

4. Voor welke opstelling kies ik?

De koppeling met je tablet of smartphone zorgt voor duidelijke veranderingen in het videofonielandschap. “De binnenpost met scherm tegen je muur is niet langer de standaard”, beseft Jurgen Van Zaelen. “Jaren geleden was dit nog de enige manier van communiceren. Nu heeft de smartphone het overgenomen. Het gevolg: we zoeken niet meer per se een groot scherm, maar willen vooral discretie.”

Toch lijken we voorlopig nog het beste van twee werelden te combineren: “De combinatie van een traditionele binnen- en buitenpost en de connectie met smartphone is op dit ogenblik de meest gekozen opstelling bij ons”, stelt Van Zaelen.

Bekijk het volledige artikel op Livios voor extra tips over de plaatsing en opstelling van je videofoon.

