Smart wonen: hoe ver durf jij te gaan? Gerry Klompers

20 september 2018

08u13 0 Wonen Praten met zoekrobots, koelkasten die aangeven dat je boter op is, zonwering die zichzelf activeert wanneer de zon je woning binnen schijnt … Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe slimme woonoplossingen inspelen op onze wensen en noden, zonder dat wij ook maar iéts hoeven te doen. Dit zijn de vijf bekendste toepassingen.

Altijd warm

Het is hartje winter, je vertrekt op het werk en wil graag thuiskomen in een warme woning. Via een app kan je de slimme thermostaat het commando geven om je verwarming alvast een graad of vier hoger te zetten. Slim comfort komt wel met een prijs. Het bekendste voorbeeld van een slimme thermostaat is Nest. Kostprijs: zo’n 250 euro. Andere bekende merken zijn Honeywell (vanaf 145 euro) en Tado (vanaf 170 euro).

Met lichtshow

Misschien wel een van de eerste slimme oplossingen in huis: verlichting die zich automatisch aanpast aan de lichtinval en de weersomstandigheden. Of aan je humeur. Je bedient alles vanop afstand met je smartphone of tablet. Zo kan je bijvoorbeeld je verlichting activeren wanneer je niet thuis bent of switchen tussen verschillende kleuren. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is wellicht Philips Hue. Je vindt starterkits online vanaf 80 euro.

Zeg het gewoon

Slimme luidsprekers kan je beschouwen als een persoonlijke assistent. Ze maken het perfect mogelijk om je smartphone of tablet aan de kant te laten. Je stem is genoeg om andere slimme toepassingen in huis te activeren (verlichting, thermostaat …), muziek af te spelen of nieuwsberichten te laten voorlezen. Voorbeelden van slimme speakers zijn Google Home (50 à 150 euro), Amazon Echo (100 à 150 euro) en Apple Home Pod (300 à 350 euro), maar intussen mengen zich al veel meer spelers in het segment. Check zeker op voorhand met welke toepassingen je slimme speaker compatibel is.

Ogen op je rug

Sensoren kan je overal in huis plaatsen. Ze hebben dan ook verschillende functies. Raamsensoren kunnen de sterkte van het zonlicht meten om je zonwering te activeren, CO2-sensoren sturen een signaal naar je ventilatiesysteem wanneer er gevaar dreigt … Maar meestal denken we aan bewegingssensoren die je huis beschermen tegen inbraak. Inbraakmeldingen komen binnen via je app, zodat je alles vanop afstand kan monitoren. Een voorbeeld van deze toepassing is de Somfy One (vanaf 200 euro).

Met de deur in huis

De traditionele videofoon met buiten­camera en binnenscherm ruimt stilaan plaats voor de app-versie. Of je nu thuis bent of in het buitenland, je ziet altijd wie er aan je voordeur staat. Is je partner alweer de sleutels vergeten en ben je zelf ook niet thuis? Gekoppeld aan een slim deurslot open je zelfs vanop afstand de deur. De prijs? Bij BTicino betaal je rond de 700 euro voor een basiskit en zo’n 1.000 euro voor een videofoonkit met smartphoneconnectie. Afhankelijk van het merk en de samenstelling van de kit zit er heel wat rek op de prijs.