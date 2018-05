Slimme toestellen veilig gebruiken? Drie specialisten verklappen hun geheim Jolijn Vandebeek

08 mei 2018

Volgens Test Aankoop zijn slimme toestellen in huis nog niet veilig. Drie specialisten leggen op de bouwsite Livios uit hoe jij jouw woning en toestellen beter kan beveiligen . "Laat korte of voor de hand liggende paswoorden links liggen." . "Laat korte of voor de hand liggende paswoorden links liggen."

Test Aankoop trok op onderzoek en installeerde 19 slimme toestellen in één woning waaronder een alarmsysteem, thermostaat, printer, deurslot, luidspreker, koelkast en kindertablet. Twee hackers kregen de opdracht om zoveel mogelijk toestellen te hacken in één week tijd. Het resultaat? Bij bijna de helft van de toestellen vonden ze veiligheidsproblemen waardoor personen met slechte bedoelingen toegang kunnen krijgen tot je toestellen en zelfs tot je woning.

Beveiliging hoogste prioriteit

“Bouwers van Internet of Things-oplossingen zouden beveiliging de hoogste prioriteit moeten geven”, vindt expert Rik Vereecken, medeoprichter en ‘smart building evangelist’ bij byNubian, dat bedrijven helpt om hun energieverbruik en processen te optimaliseren dankzij slimme technologieën. “Vaak willen ze hun software of toestellen zo snel mogelijk op de markt brengen waardoor ze deze niet altijd voldoende testen.”

Evolutie naar beveiligde toestellen

Rik Vereecken vindt het wel hoopgevend dat bij steeds meer fabrikanten een evolutie naar intrinsiek beveiligde toestellen of devices merkbaar is. Ook bij Vecolux, specialist in woningautomatisatie, schenken ze extra aandacht aan deze beveiligingsproblematiek.

“Als gebruiker van een slimme woning kan je jouw huis van buitenaf bedienen. In het verleden verliep deze bediening vaak via een niet-versleutelde verbinding. Dit zette de deur naar hackers helemaal open”, legt Stien Van Gestel van Vecolux uit.

“In de huidige installaties maken we gebruik van versleutelde verbindingen (VPN) of gecodeerde communicatie (HTTPS). De vuistregel blijft uiteraard: alles wat je verbindt met het internet is nooit 100% veilig, zelfs niet versleutelde informatie. Beveiligen en coderen is dus de boodschap”, aldus Van Gestel.

Help, is mijn toestel veilig?

“Er bestaat jammer genoeg geen keurmerk of lijst om veilige toestellen te herkennen”, vertelt Jan Verhulst, R&D manager binnen de Niko Group, die smart home-oplossingen maakt zoals Niko Home Control. “Daarom raad ik je aan om een gekend merk te kiezen. Grote merken nemen vaak meer maatregelen om zich te beveiligen, zijn sneller op de hoogte van beveiligingsrisico’s en brengen regelmatig updates uit.”

Zelf aan de slag!

Hoe kan je als gebruiker van slimme toestellen zelf voorzorgsmaatregelen treffen? Deze drie tips helpen je op weg:

1. Voorzie sterke wachtwoorden

Rik Vereecken: “Als er beveiligingscertificaten en security-keys worden meegeleverd, zijn deze meegeleverde 'sleutels' vaak niet meer dan een standaardinstelling die iedereen kent. Denk aan cijfersloten met de standaardcode 1234. In de praktijk blijkt dat die code in 15% van de gevallen nooit gewijzigd wordt. Daarom kan ik niet voldoende benadrukken om korte of voor de hand liggende paswoorden links te laten liggen.”

2. Bouw meerdere lagen beveiliging in

Rik Vereecken: “Je kan best meerdere lagen van beveiliging inbouwen, dit heet multi-factor authenticatie. Bij een slimme voordeur bijvoorbeeld bestaat de beveiliging dan uit een unieke code voor de app waarmee je je deur bedient, gecombineerd met een code die je moet ingeven of gecombineerd met een vingerafdruk of gezichtsherkenning.”

3. Installeer updates

Jan Verhulst: “Zorg dat je voor ieder toestel dat met het internet verbonden is de laatste update geïnstalleerd hebt. Je laptop, tablet of smartphone herinneren je hier regelmatig aan. Slimme toestellen lopen hier helaas nog achter. Toch is het cruciaal dat je de updates uitvoert voor een maximale beveiliging.”