Siergrassen, megategels en kunstgras: we hebben geen zin meer om veel te werken in onze tuin Heleen Neels

11 juli 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen De vakantie is begonnen, maar de kans is klein dat we onze vrije uren massaal in de tuin spenderen. Tuinaannemer Ken Driesen uit Hoeselt stelt vast dat steeds minder mensen zin hebben om in hun tuin te werken. “Onderhoudsvriendelijkheid is essentieel vandaag, vandaar het succes van siergrassen en kunstgras”, zegt hij op de De vakantie is begonnen, maar de kans is klein dat we onze vrije uren massaal in de tuin spenderen. Tuinaannemer Ken Driesen uit Hoeselt stelt vast dat steeds minder mensen zin hebben om in hun tuin te werken. “Onderhoudsvriendelijkheid is essentieel vandaag, vandaar het succes van siergrassen en kunstgras”, zegt hij op de bouwsite Livios . Lees hier zijn beste tuintips!

Als zelfstandig tuinaannemer houdt Ken Driesen zich al meer dan tien jaar bezig met grondwerken, tuinaanleg en groenonderhoud. “Aan een gemiddelde tuin zijn we een week of drie bezig”, vertelt hij. “We starten met de grondwerken en eventueel de voorbereidende werken voor een gescheiden riolering. Zo zorgen we ervoor dat het rioleringsstelsel al in orde is voor later. Daarna volgen de onderlagen voor de verhardingen, de verhardingen zelf, de aanplantingen en ten slotte de afwerking van de tuin.”

Belangrijkste aandachtspunten

“Cruciaal bij de aanleg van elke tuin zijn de onderlagen van de tuinbestrating”, waarschuwt Ken. “Maar ook het omzetten van grond in grondbakken voor de aanplanting en het laten wortelen van planten in bestaande grond zijn belangrijke aandachtspunten. Vaak hebben mensen al veel ideeën voor hun tuin. Wij proberen die aan te passen aan wat er mogelijk is.”

Vanaf 10.000 euro

De prijs hangt volgens Ken grotendeels af van de verhardingen, de plantenkeuze en de grootte van de beplanting. “Voor een kleine tuin moet je rekenen op een startprijs vanaf 10.000 euro. Daarin zit de volledige aanleg inbegrepen, van de grondwerken tot het gazon en de verharding. Die prijs varieert naargelang de oppervlakte van de tuin en de gekozen materialen.”

Lange tuin opdelen

Wat als je een kleine tuin hebt? Hoe haal je daar dan het maximale uit? “Een kleine tuin kan je met enkele ingrepen optisch groter doen lijken”, weet Ken. “Een lange, smalle tuin bijvoorbeeld zullen we opdelen of van verschillende niveaus voorzien om de nodige gezelligheid te creëren. We werken hiervoor ook veel met kunstgras.”

Tuintrends

Na al die jaren ziet Ken een opvallende verschuiving. “Mensen hebben minder tijd om in de tuin te werken. Ze besteden veel meer uit, en doen minder zelf. Onderhoudsvriendelijkheid is essentieel in de tuin van vandaag. Vandaar het succes van siergrassen en kunstgras. Ook megategels zijn in opmars en natuursteen gaat er stilletjes aan uit. Er wordt veel gewerkt met keramische materialen. Bij natuursteen moet een vetvlek slijten, terwijl je keramische tegels makkelijk opwast, en geen blijvende plekken hebt.”

Aandacht voor milieu

Het valt Ken Driesen ook op dat mensen meer en meer stilstaan bij het ecologische aspect van hun tuin. “Niet alleen omdat ze hiertoe vaak verplicht worden, maar ook omdat ze zelf aandacht hebben voor het milieu. Daardoor is er veel vraag naar waterdoorlatende klinkers.”

Bron: Livios.be