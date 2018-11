Livios Magazine Gesponsorde inhoud Rolluiken 2.0: knap, groen en draadloos Aangeboden door Winsol

14 november 2018

15u43 0 Wonen Denk jij bij rolluiken aan dikke witte lamellen die met veel lawaai in beweging komen als je aan een lint trekt? Hoog tijd om kennis te maken met de nieuwste generatie voorzetrolluiken!

De gevel is het visitekaartje van je woning. Die wil je dan ook niet ontsieren met zware rolluiken die niet passen bij de kleur van je schrijnwerk en gevelafwerking. En dat hebben ook rolluikfabrikanten begrepen. Met hun hedendaagse vormgeving, knap design en brede kleurenwaaier vind je ongetwijfeld een uitvoering die naadloos aansluit bij de stijl van je woning.

Maximaal wooncomfort

Dat je met rolluiken je woning verduistert, weet iedereen wel. Maar wist je dat ze nog heel wat andere troeven hebben voor jouw wooncomfort? Zo maken rolluiken inkijk in je woning onmogelijk en geniet jij van totale privacy. Lawaaihinder? Rolluiken vormen een extra barrière. Bovendien helpen ze, als buffer tegen oververhitting en koude, om te besparen op je energieverbruik. En natuurlijk heb je met rolluiken ook de ideale oplossing in handen om inbrekers te ontmoedigen. Heel wat voordelen! En daar doet Winsol nog een schepje bovenop met een geïntegreerd vliegenraam. Je kan dit vliegenraam en je rolluik afzonderlijk bedienen. Gebruik je het niet? Dan zit het netjes opgerold in de rolluikkast.

Manueel, elektrisch of automatisch?

Je kan rolluiken manueel of elektrisch bedienen, en zelfs automatiseren. Laat ze bijvoorbeeld naar beneden gaan op vaste tijdstippen met een programmatieklok om een bewoonde indruk te geven als je op vakantie bent. Nog handiger: je rolluiken automatisch laten reageren op de weersomstandigheden. Zodra het te warm wordt, gaan je rolluiken naar beneden.

100% groen én draadloos

Nu we steeds duurzamer bouwen en zoveel mogelijk gebruikmaken van hernieuwbare energie, vertaalt deze beweging zich ook naar rolluiken. Zo vind je in het gamma van Winsol een voorzetrolluik dat werkt op zonne-energie. Op de rolluikkast zit een ultradun zonnepaneel gemonteerd. Dit zorgt voor het opladen van een batterij die discreet weggewerkt is in de rolluikkast. Het grote voordeel? Je verbruikt geen energie! Omdat er geen verbinding nodig is met het elektriciteitsnet, werkt het systeem volledig draadloos en hoef je ook niet te boren of te breken.

Plannen om te (ver)bouwen? Bestel hier gratis de brochures!