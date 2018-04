Renoveer je rijk met deze 5 premies Jolijn Vandebeek

19 april 2018

09u23

Bron: Livios 0 Wonen Het kost handenvol geld om je woning energiezuinig te maken of aan te passen aan je veranderende leefomstandigheden. Gelukkig sta je er niet alleen voor: met deze premies en aantrekkelijke leningen krijgt de bittere financiële pil een zoet randje. Combineren is toegestaan!

1. Joepie, 4.750 euro!

De Vlaamse overheid wil graag dat je zo grondig en duurzaam mogelijk renoveert: dus geen losse flodders, maar een doordachte totaalaanpak. Dat is ook het idee achter de totaalrenovatiebonus. Hoe meer investeringen je doet, hoe hoger het premiebedrag! De bonus is geldig voor dak-, zolder-, muur- of vloerisolatie, nieuwe beglazing, een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem. Vanaf drie investeringen krijg je 1.250 euro, vier investeringen brengen 1.750 euro in het laatje en voor vijf ingrepen bedraagt de premie 2.750 euro. Per extra investering krijg je een bijkomend bedrag. De jackpot van 4.750 euro pak je als je alle zeven investeringen doet. Voor een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Let wel: je hebt slechts vijf jaar de tijd om alle investeringen uit te voeren. Go, go, go!

Aanvragen? Zodra je netbeheerder vaststelt dat je minstens drie investeringen hebt uitgevoerd, zal hij contact met je opnemen.

2. Verdien geld met je buren

Beter een goede buur dan een verre vriend! Als je samen met minstens negen buren uit je straat of gemeente collectief renoveert, stopt de netbeheerder een centje toe. Een projectbegeleider leidt de verbouwingen in goede banen, waardoor de werken vlotter, beter en goedkoper verlopen. Samen renoveren zou gemiddeld 15 procent goedkoper zijn dan in je eentje, aldus Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld). Voor alle duidelijkheid: zelf ontvang je geen geld, maar de projectbegeleider krijgt maximaal 400 euro per woning. Andere steunmaatregelen, zoals de totaalrenovatiebonus en de premies van de netbeheerder, kan je nog altijd aanvragen.

Goed om te weten: ook als minstens negen mede-eigenaars in een appartementsgebouw energiezuinig willen renoveren, telt dit als collectief renovatieproject. De premie daalt vanaf het zesde appartement naar 100 euro en is beperkt tot maximaal 5.000 euro per gebouw.

Aanvragen? Registreer je als deelnemer op de site van je netbeheerder. Zodra er tien of meer deelnemers uit dezelfde buurt zich inschrijven, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectleider aangewezen.

3. Merci mama en papa

Wie geld leent aan familieleden of vrienden die renoveren, kan van een belastingvoordeel genieten. Voor deze ‘mama-papalening’ moet de te renoveren woning als leegstaand, verwaarloosd, onbewoonbaar of ongeschikt gecategoriseerd zijn. Bij leningen tot 25.000 euro krijgt de kredietgever een belastingvermindering van 2,5 procent van het geleende bedrag. Bij grotere leningen geldt het maximumtarief van 625 euro. Het voordeel voor de verbouwer? Een goedkope lening zonder verdere kosten.

Opgelet: de verbouwer moet minstens acht jaar in het pand blijven wonen, anders kan het belastingvoordeel teruggevorderd worden. Een mooi extraatje: bij de aankoop van het pand kan de heffingsgrondslag voor de registratierechten met 30.000 euro verminderd worden als de verbouwer binnen twee jaar na aankoop in het huis intrekt.

Aanvragen? Download het modelcontract op www.wonenvlaanderen.be en bezorg dit aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

4. Oma/opa verbouwen mee

Wil je je woning aanpassen voor een inwonende van 65 jaar of ouder, dan kom je in aanmerking voor de Vlaamse aanpassingspremie op voorwaarde dat het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en zijn of haar partner niet hoger is dan 30.640 euro en de woning zijn of haar hoofdverblijfplaats is. Je kan deze premie aanvragen voor technische installaties en onderdelen of voor verbouwingswerken om je woning veiliger en beter toegankelijk te maken. De premie wordt berekend op basis van de facturen van uitgevoerde werken. Deze mogen niet ouder zijn dan één jaar. De premie bedraagt per onderdeel 50 procent van de som van de goedgekeurde facturen (inclusief btw) en er geldt een maximum van 1.250 euro per onderdeel, ook al is de factuur hoger dan 2.500 euro.

Aanvragen? Vraag de aanpassingspremie aan via de decentrale dienst van Wonen-Vlaanderen nadat de werken zijn uitgevoerd. Zij gaan na of je in aanmerking komt.

5. Energetisch lenen

Plan je energiebesparende werken? Dankzij de Vlaamse energielening kan je maximaal 15.000 euro lenen om deze werken te financieren. Het bedrag moet je over een periode van acht jaar terugbetalen met een interest van 2 procent. Kwetsbare groepen lenen aan 0 procent en de afbetaaltermijn wordt dan verlengd naar tien jaar. Voorwaarde is dat je de energiebesparende werken laat uitvoeren door een aannemer, alleen dak- of zoldervloerisolatie mag je zelf plaatsen.

Opgelet: vanaf 2019 is deze lening alleen nog beschikbaar voor prioritaire doelgroepen. Voor snelle beslissers!

Aanvragen? Ga langs bij het Energiehuis van jouw gemeente.

Wil je weten op welke premies jij recht hebt? Ga naar Livios.be/premielinker en geef je postcode in. Je krijgt meteen een overzicht van de premies met de aanvraagformulieren.