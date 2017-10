Renovatie-expert: “Woningen van vijf jaar oud voldoen straks al niet meer aan de eisen!” Gerry Klompers

Bron: Livios 0 Recticel "Isoleer je eerst je dak en binnen een paar jaar je gevel? Zorg er dan voor dat beide isolatielagen straks goed op elkaar aansluiten." Wonen Slechts 6 op de 10 Vlamingen doen een beroep op een architect voor hun totaalrenovatie. Dat bleek recent uit de verbouwenquête van deze krant en bouwsite Livios bij 1.500 verbouwers. Renovatie-expert Wouter Hilderson maakt zich zorgen. "Mensen hebben nauwelijks weet van de eisen, terwijl ze nu de juiste keuzes moeten maken om het maximum te halen uit hun investering."

Elke bestaande woning moet tegen 2050 even energiezuinig zijn als een nieuwbouw uit 2015. De beste aanpak is een totaalrenovatie, maar dat is slechts in een minderheid van de gevallen praktisch of financieel haalbaar. De meeste mensen kiezen noodgedwongen voor een stapsgewijze renovatie. Maar dan nog staan we voor een enorme uitdaging. Twee op de drie woningen in Vlaanderen (zo’n 1,6 miljoen volgens de FOD Economie) zijn gebouwd voor 1981 en vragen heel wat ingrepen richting 2050. “Maar ook woningen van amper vijf jaar oud voldoen straks niet meer aan de eisen”, waarschuwt Wouter Hilderson, renovatie-expert bij Pixii, het kennisplatform rond energieneutraal bouwen. “De komende 30 jaar moeten we 2,2 miljoen woningen aanpakken. Dat zijn bijna 70.000 woningen per jaar. Als je weet dat de meeste verbouwers renoveren over vele jaren, is de opdracht gigantisch.”

Het grootste obstakel volgens Hilderson? “Heel weinig mensen hebben weet van de eisen, terwijl zij nu de juiste keuzes moeten maken om het maximum uit hun investeringen te halen.” Hij geeft alvast de volgende vier tips.

1. Kleine kost voor een grote winst

“Betrek al vanaf de brainstormfase een architect of gespecialiseerd aannemer bij je project. Zeker in het geval van grote renovatiewerken. Zij hebben een uitstekend zicht op het grote plaatje. Zo voorkom je onnodige ingrepen, een verkeerde volgorde van werken, en kom je minder snel voor verrassingen te staan. Een kleine kost die je achteraf in veelvoud terugverdient. Helaas gebeurt dit nog niet vaak in de praktijk.” Nochtans zijn deze experten vragende partij.

Wist je dat je een premie krijgt om samen met je buren te renoveren? Tegelijkertijd zorgt een renovatiecoach voor de begeleiding, opvolging en kwaliteitsbewaking.

2. Denk ver genoeg vooruit

Niet alleen grote renovaties hebben nood aan een portie logisch verstand. “Pak je maar één aspect van je woning aan, hou dan voldoende rekening met wat nog komt. Isoleer je bijvoorbeeld je gevel, denk dan na over de aansluiting op je ramen. Vandaag zijn je ramen misschien nog goed, maar binnen vijftien jaar zijn ook deze aan vervanging toe. Daarom moet je je isolatie nu al zo plaatsen dat je nieuwe ramen later goed aansluiten op je gevel.”

“Nog zo’n voorbeeld: isoleer je eerst je dak en binnen een paar jaar je gevel? Zorg er dan voor dat beide isolatielagen straks goed op elkaar aansluiten. Of zijn je dakgoten aan vervanging toe? Misschien is het beter om te wachten tot je je gevel en/of dak isoleert. Anders mag je ze er weer gaan afhalen na een paar jaar.”

3. Half werk is kapitaalsvernietiging

Wil je het energieniveau van je woning verbeteren? Neem dan geen halve maatregelen, benadrukt Wouter Hilderson: “Het na-isoleren van je gevel langs buiten is de beste, maar ook de duurste oplossing. Beslis je echter eerst om je spouwmuur op te vullen om dan twintig jaar later toch je gevel aan te pakken? Dan zal je nooit goedmaken wat je anders had kunnen besparen, want isolatie brengt meteen op. En bovendien blijven de prijzen stijgen.”

4. Meer dan energie alleen

De renovatie van je woning plannen, ten slotte, houdt meer in dan enkel de energiefactoren aanpakken. “Denk ook na over levenslang wonen. Hoe kan je zo comfortabel mogelijk wonen, nu en binnen twintig à dertig jaar. Of nog: welke materialen gebruik je? Ga je voor een duurzame of ecologische uitbreiding, bijvoorbeeld met hout? En wat met brandveiligheid? Ook hier is professioneel advies goud waard.

