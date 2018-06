Remko en Leen verhuizen binnenkort naar E5-woning: "Warmtepomp was een bewuste keuze" Gerry Klompers

08 juni 2018

15u36

Bron: Livios 0 Wonen Hoe ga ik mijn woning verwarmen? Op een bepaald moment moet iedereen zich de vraag stellen. Remko en zijn vrouw lenen kozen resoluut voor een lucht-waterwarmtepomp voor hun nieuwbouw in Haacht. Vanwaar de keuze en hoe gaat zo'n installatie in zijn werk? Hoe ga ik mijn woning verwarmen? Op een bepaald moment moet iedereen zich de vraag stellen. Remko en zijn vrouw lenen kozen resoluut voor een lucht-waterwarmtepomp voor hun nieuwbouw in Haacht. Vanwaar de keuze en hoe gaat zo'n installatie in zijn werk? Bouwsite Livios trok op werfbezoek en sprak met Remko, maar ook met HVAC-installateur Koen Thijsen, projectleider bij HVAC-installateur Dima Eco-Technics.

Driedubbel voordeel

Beide partijen vonden elkaar via de sleutel-op-de-deurfirma waarop Remko en Leen een beroep doen. “We kozen bewust voor een bouwfirma. We houden samen een plaatselijke supermarkt open en combineren dat nog eens met een druk gezinsleven met twee dochters. De keuze voor een warmtepomp was een bewuste zet. Nu hangen er nog fiscale voordelen aan vast (korting op onroerende voorheffing gedurende vijf jaar, red.) en we willen per se energiezuinig bouwen. Ook de hogere doorverkoopwaarde speelt zeker mee.”

Advies van firma en familie

De warmtepompinstallatie moet zowel de verwarming als het sanitair warm water volledig dekken. “Dima Eco-Technics maakte een analyse van ons gezinsverbruik en stelde een cilinderunit van Mitsubishi Electric voor”, vertelt Remko. “De vriend van mijn moeder, die ook in de sector werkt, dacht met ons mee en bevestigde die keuze.

De warmtepomp koppelen we aan 24 zonnepanelen. Bij het eerste voorstel was er sprake van 18 panelen, maar we wilden ons dak ten volle benutten. Volgens de voorberekeningen klokken we zo af op een E-peil tussen 10 en 5.”

Voorbereiding is cruciaal

De bouwwerken zitten in de eindfase. Voor Remko en zijn gezin is het een race tegen de klok. “Eind juni loopt onze huur af en dus moéten we wel rond zijn. Gelukkig zitten we goed op schema.”

Ook de plaatsing van de warmtepomp loopt zoals gehoopt. Volgens projectleider Koen staat of valt alles met een degelijke voorbereiding. “De meeste beslissingen moeten tijdig genomen worden. Bij Remko en Leen komt de buitenunit tegen de buitenmuur op het gelijkvloers, vlak naast de technische ruimte. Qua leidingen is het in dit geval dus vrij simpel, maar vaak is het complexer. Denk maar aan een buitenunit die de bouwheer wil wegwerken in een groenzone of achter een tuinhuis. Of een binnenunit op zolder.”

Ruimte nodig

Ook zorg je er maar beter voor dat je voldoende plaats hebt om je technieken te stallen. “Dit moet al van in de ontwerpfase duidelijk zijn”, waarschuwt Koen. “Deze woning heeft geen grote warmwatervraag. Daarom volstaat een compacte cilinderopstelling. Ligt je sanitair warmwaterverbruik hoger, dan heb je een externe boiler en dus meer ruimte nodig. Maar vergeet ook je andere technieken niet, zoals je ventilatiesysteem of voorzieningen voor stroom en water.”

Een à twee dagen werk

En hoe verloopt de installatie zelf? “Vandaag werken we met drie plaatsers, maar meestal volstaan twee personen. Het leggen van de vloerverwarming vormt de eerste fase en duurt ongeveer een dag. Eens de vloer gelegd is, is het tijd voor het plaatsen van de binnen- en buitenunit van de warmtepomp. Reken hier nog eens op een à twee dagen”, schat Koen Thijsen in.

De woning van Remko en Leen in cijfers

- Oppervlakte woning: 222,19 m²

- Warmteverliesoppervlakte: 502,74 m²

- Warmtevraag: 10.726 W

- Type warmtepomp: Mitsubishi Electric, cilinderunit, 7,5 kW verwarmingsvermogen

