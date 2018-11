Livios Magazine Gesponsorde inhoud Regenwater recupereren: doe er je voordeel mee Aangeboden door Derbigum

14 november 2018

14u57 0 Wonen Wist je dat we elke dag 100 liter drinkwater per persoon verbruiken? En dat het merendeel in je toilet en doucheafvoer verdwijnt? Logisch dat de overheden het recupereren van regenwater sterk aanmoedigen of zelfs verplichten. En dat is goed nieuws voor jouw portemonnee!

Uit een studie van de FOD Economie blijkt dat de totale drinkwaterprijs met 64% steeg tussen 2005 en 2011. Zowel in België als in onze buurlanden is een duidelijke daling merkbaar van het grondwaterpeil. Je gaat dus maar beter spaarzaam om met kraantjeswater. Hoe? Door regenwaterop te vangen in een regenwaterput of -tank en te hergebruiken. Poetsen, je auto schoonmaken, het toilet doorspoelen, kleren wassen, je gazon besproeien: allemaal toepassingen die je perfect kan doen met regenwater.

Veilig voor gebruik

Ook wie een plat dak heeft, beschikt over een grote troef voor de recuperatie van regenwater. Tenminste als dit dak is bekleed met de juiste dakbedekking, want regenwater is pas echt bruikbaar als het van goede kwaliteit is. En daar kan je op vertrouwen met het Derbigum Aquatop-gamma. Deze dakbanen werden speciaal ontwikkeld om regenwater op te vangen en opnieuw te gebruiken, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Alle Derbigum Aquatop-dakbedekkingen zijn ook pH-neutraal, wat betekent dat ze de zuurtegraad van het regenwater dat erover vloeit niet wijzigen. Zo ben je zeker dat het, na filtering in de regenwatertank, veilig is voor gebruik.

Derbigum Aquatop is samengesteld uit copolymeerbitumen en heeft een composiet glas/polyesterwapening die is geïmpregneerd met een acrylcoating. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het betekent dat deze dakbanen de bewezen succesvolle bitumentechnologie combineren met een sterk, innovatief en functioneel oppervlak. Voor de acrylcoating heb je, naargelang de stijl van je woning, keuze uit drie kleuren: donkergrijs, lichtgrijs en reflective white. Die laatste, Aquatop Reflective White, is de keuze bij uitstek als je zowel regenwater wil recupereren als passief wil koelen. Doordat de witte dakbanen de zonnestralen weerkaatsen, warmt je dak minder op en blijft het koeler binnen.

Synthetische dakbanen

Ben je op zoek naar een niet-bitumineuze oplossing voor je plat dak? Dan zijn de synthetische Vaeplan-dakbanen van Derbigum een ideale oplossing. Ze bestaan in een witte en grijze uitvoering en zijn uiterst geschikt voor de recuperatie van regenwater. Daarvan getuigt ook het certificaat dat Derbigum ontving van het Duitse Nehring Instituut na uitvoerige testen. Het water, afkomstig van deze dak­banen, is zelfs drinkbaar.

Helemaal ecologisch

Dan is Derbipure, de eerste plantaardige dakbaan ter wereld, iets voor jouw dak. Naast de witte reflecterende coating, die je toelaat het regenwater te hergebruiken, is deze dakbaan gemaakt zonder één druppel bitumen. Derbipure is samengesteld uit plantaardige oliën en harsen. Deze dakbaan is zo uniek dat het internationaal wetenschappelijk onderzoeksinstituut EPEA Derbipure een Cradle-to-Cradle certificaat gaf.

