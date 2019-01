Ramen renoveren: zo maak je de juiste keuze Heleen Neels

09 januari 2019

13u00

Bron: Livios 0 Wonen Het vervangen van ramen staat bij veel verbouwers bovenaan op de ‘to do’-lijst. Het is dan ook een ingreep die meteen effect heeft op je comfort én energiefactuur. Hoe je dit best aanpakt? Of waar je zeker rekening mee moet houden? Het vervangen van ramen staat bij veel verbouwers bovenaan op de ‘to do’-lijst. Het is dan ook een ingreep die meteen effect heeft op je comfort én energiefactuur. Hoe je dit best aanpakt? Of waar je zeker rekening mee moet houden? Bouwsite Livios lijst de belangrijkste aandachtspunten op.

Investeer in HR-beglazing

Als je een woning met enkel glas koopt, vervang je dit best door hoogrendementsbeglazing op voorwaarde dat de profielen dit toelaten. Bij aluminium en pvc is dat niet zo moeilijk, bij hout moet je vooral nagaan of het raam stevig genoeg is om het gewicht te dragen.

Een andere mogelijkheid is om een voorzetraam te plaatsen. Op het bestaande raam komt dan glas langs de binnen- of de buitenzijde. Dit kan door het vast te kleven of vast te schroeven. Nadeel is dat er condensatie- en/of stofproblemen kunnen ontstaan.

Isolatiewaarde

Met HR-beglazing haal je een isolatiewaarde van rond de 1,0 W/m²K. Het kan natuurlijk nog beter met driedubbele beglazing. Weet dat de isolatiewaarde van het raamprofiel zeker zo belangrijk is als de beglazing. Het profiel heeft immers altijd een slechtere waarde dan de beglazing. Als je kiest voor de plaatsing van nieuwe ramen en deuren in bestaande openingen, let er dan op om met waterkeringen te werken. Zo voorkom je dat er zich vocht kan opstapelen in de spouw.

TIP: Je beglazing vernieuwen door hoogrendementsglas, neemt een flinke hap uit je budget. Bekijk hier of je in aanmerking komt voor een premie.

Integratie in bestaande woning

Als je in een bestaande woning grote gevelstukken wil vervangen door glaspartijen let je best op de volgende aandachtspunten:

• Onderzoek welk constructiesysteem in de bestaande woning toegepast is en hou er rekening mee.

• Brengt de nieuwe opening de stabiliteit niet in het gedrang? Is er ruimte om boven de nieuwe gevelopening een draagstructuur te realiseren?

• Je moet ook rekening houden met de gevelafwerking. Nieuw tussen bestaand metselwerk is altijd zichtbaar, zelfs wanneer je recuperatiestenen gebruikt. Enkel een volledige gevelrenovatie kan redding brengen.

• Bij de keuze van het glas moet je rekening houden met de regelgeving voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB).

• De uitvoering is niet altijd evident. Smalle gevelopeningen zijn makkelijker uitvoerbaar dan brede overspanningen.

• De afwerking aan zowel de buiten- als de binnenzijde rondom de opening wordt best vooraf in detail uitgewerkt.

• De kostprijs van de aanpassingswerken aan de ruwbouw is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de uitvoering.

Beglazing renoveren met glasfolies

Als krassen je ramen ontsieren, is het niet altijd noodzakelijk om de beglazing te vervangen. Er zijn firma’s die met behulp van een polijstmachine de krassen kunnen wegwerken. Ook wanneer je na enkele jaren de akoestische of thermische isolatie, de inbraakwerendheid of andere eigenschappen van je glas wil verbeteren, is het niet altijd noodzakelijk om de beglazing in zijn geheel te vervangen. Met behulp van glasfolies is vandaag veel mogelijk.

Condensatie op nieuwe ramen

Condensatie op de ramen, in de hoeken en dergelijke moet geen probleem betekenen. Meestal is het in drie gevallen op vier te wijten aan te weinig verluchting of verwarming. Lees hier alle do’s and don’ts bij condensatie op je ramen.

Tip: Zijn jouw ramen aan vervanging toe? Bestel hier je gratis verbouwmagazine ‘Ramen en deuren, rolluiken en zonwering’ met praktische informatie over producten en richtprijzen.

Lees ook:

Buitenschrijnwerk: dit zijn de richtprijzen van sloten tot beglazing

Met deze systemen geraak je snel en zonder sleutel in je woning

Smal, smaller, smalst: de trend in ramen en deuren

Bron: Livios