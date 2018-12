Ramen die vanzelf opengaan, lampen die aanfloepen, als het donker wordt: hoe nuttig is een 'slim' huis nu echt? Laurens Verhagen

10 december 2018

14u04

Bron: de Volkskrant 0 Wonen Met dank aan apps en gadgets moet het huis steeds slimmer worden. Maar hoe nuttig is dat nou echt?

‘Ben jij ook zo bang... dat alles automatisch wordt?’, zong de Nederlandse groep Toontje Lager in 1982. Dit soort angst is anno 2018 reëler dan ooit. ‘Sluit het raam in de garage!’ En daar gaat hij, hoor: zachtjes zoemend gaat het dakraam dicht. Even later besluit het uit zichzelf dat het toch beter is om weer open te gaan. Iets met de luchtvochtigheid. Noem een modern apparaat in huis en de kans is groot dat het via een app kan worden bediend. Lampen, dakramen, beveiligingscamera’s, deurbellen, sloten en de thermostaat: niets ontkomt aan de ver-app-isering van de samenleving.

Bij de beste voorbeelden gaat die beloofde intelligentie verder dan simpelweg een gadget op internet aansluiten om die vervolgens via een app te kunnen bedienen. De belofte van fabrikanten als Nest (onderdeel van Google; deurbellen, camera’s, thermostaten), Ring (van Amazon; ook deurbellen en camera’s), Tado (thermostaten), Philips (Hue-lampen) of Arlo (dochter van Netgear; beveiliging) is telkens dat hun apparatuur werk uit handen neemt, doordat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze in actie komen. En in het geval van thermostaten moet dat niet alleen tijd besparen, maar ook geld.

