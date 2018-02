Puddingpraatjes Gesponsorde inhoud Quality time met je kinderen? Dat hoeft écht niet veel tijd of geld te kosten! Aangeboden door Imperial

21 februari 2018

07u00 2 Wonen Wist je dat er tussen de geboorte van je kind en het moment dat hij of zij gaat studeren (slechts) zo’n 940 zaterdagen zitten? Voor je panikeert en die resterende zaterdagen opvult met uitstapjes naar prijzige pretparken: weet dat dàt niet noodzakelijk is wat kinderen verstaan onder ‘quality time’.

Meaningful moments schuilen in de kleinste hoekjes

We hebben het met z’n allen chronisch druk-druk-druk en de zoektocht naar een gezonde work-life balance voelt elke dag als een eerste les koorddansen. De daarbijhorende schuldgevoelens proberen we vaak te compenseren met het inplannen van “quality time” met het gezin. Een weekendje hier, een bioscoopbezoek daar, uitstapjes naar het circus of een pretpark,… En hoewel die inspanningen zeker worden gewaardeerd door ons nageslacht, ervaren kinderen deze uitstapjes niet noodzakelijk als de meest waardevolle ouder-kindmomenten.

“De waarheid is dat quality time zich kan voordoen op de meest onverwachte momenten. Ja, in een natuurpark, maar ook in de auto op weg naar balletles.”, meent parenting expert Dr. Harley A. Rotbart. Geruststellend nieuws, want die meaningful moments die we bijna krampachtig nastreven, hoeven dus écht niet veel tijd of geld te kosten. Wel onze onverdeelde aandacht én een tikje impulsiviteit. Een rondje inspiratie!

Tip 1: Creëer een after-school ritueel dat smaakt naar meer

Laat de vieruurtjeskoek eens voor wat hij is en maak er (één dag in de week) een bijzonder naschools moment van: duik met je kinderen in de keuken en roer bijvoorbeeld gezellig een portie pudding. Zo’n kwartiertje kokerellen met je kroost is ideaal om te onthaasten na een drukke werk- en schooldag en het perfecte moment om even rustig bij te kletsen. Wedden dat je kinderen later met een glimlach terugdenken aan die puddingpraatjes?

Tip 2: Geef een verrassende twist aan je dagelijkse routine

Geef een alledaagse activiteit een originele twist en creëer zo een memorabel mini-moment: serveer het avondmaal bijvoorbeeld eens niet aan tafel, maar op een picknicklaken in de woonkamer. Of zet een tent op in de kinderkamer en laat hen daarin overnachten in de plaats van gewoon in hun bedje. Zo’n klein avontuur wordt gegarandeerd een groots gespreksonderwerp op de speelplaats de volgende dag!

Tip 3: Verdeel en heers

Meer dan één kind in huis? Dan moet je behalve jongleren met de beschikbare tijd ook nog eens een evenwicht zoeken tussen verschillende interesses en leeftijden. Een gouden tip voor gouden momenten: neem af en toe één kind apart voor een gezellige one-on-one. En daarvoor hoef je zelfs niet altijd de deur uit. Lees met z’n tweetjes een boekje in een geheim hoekje, neem samen een uitgebreid bad of duik een uurtje mee op de speelmat. Zonder broertjes of zusjes die strijden om jouw aandacht.

Size doesn’t matter

Kort samengevat… een XL-beleving voor je kinderen kost je als ouder vaak maar een XS-inspanning. Duik dus niet vol schuldgevoelens in je agenda of portemonnee, maar wel in je fantasie én de belevingswereld van je kinderen. En vooral… have fun!

