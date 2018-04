Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Puzzelen met vierkante meters Aangeboden door Danneels

16 april 2018

14u39 0 Wonen Van nog compacter bouwen tot een woning ontwerpen zonder garage. Jurgen Pollet, bouwconsulent bij Danneels, geeft je een inkijk in de bouwtrends van morgen.

1. Locatie bepaalt de prijs

“Alles valt of staat met de ligging. Iederéén wil wonen op een uitstekende locatie in de buurt van scholen, openbaar vervoer, op- en afritten van snelwegen en het stadscentrum. Die elementen bepalen of een project goed verkoopt of niet. Maar let wel: hoe beter de ligging van een grond of woning, hoe meer je betaalt.”

2. Van open naar gesloten bebouwing

“Waar bouwers tien jaar geleden nog droomden van een open woning, kiezen ze vandaag eerder voor een halfopen of gesloten bebouwing. Enerzijds omdat bouwbedrijven verplicht zijn om per hectare 22 of 23 woningen te bouwen, waardoor vrijstaande huizen zeldzaam worden. Anderzijds omdat je als bouwheer veel goedkoper af bent met een halfopen of gesloten nieuwbouw. Een gevel minder isoleren en afwerken scheelt vlug 30.000 tot 50.000 euro.”

3. Kleinere woonoppervlakte als norm

“Bouwbedrijven worden almaar creatiever op kleinere oppervlaktes. We werken bijvoorbeeld meer in de hoogte. Veel van onze projecten hebben drie slaapkamers op de eerste verdieping, terwijl we de zolder inrichten als een volwaardige extra verdieping. Ook het ruimtegevoel is erg belangrijk. 90 procent van onze klanten kiest voor een open keuken met eiland.”

4. Energiezuinig en dus compact

“Als je goed wil scoren op het vlak van energieprestaties moet je compact bouwen. We koppelen de garages vaak los van de woningen en clusteren ze in boxen naast elkaar. Zo maken we onze woningen niet alleen compacter en energiezuiniger, maar houden we ze ook betaalbaar.”

5. Boost voor renovatie

“In de toekomst zullen we onvermijdelijk meer renoveren, maar het verschil tussen bouwen en verbouwen blijft opmerkelijk. Je kan een huis uit de jaren 60 of 70 zeer grondig renoveren, maar qua isolatie en luchtdichtheid haal je nooit het niveau van een nieuwbouw.”

6. Zonnepanelen zijn topinvestering

“Met een maximum aan dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing en een ventilatiesysteem D halen onze woningen uitstekende energieprestaties. Het is vandaag ook verplicht om te investeren in hernieuwbare energie bij nieuwbouw. Bij Danneels werken we met zonnepanelen. Dat is de goedkoopste optie voor onze klanten, die onmiddellijk resultaat oplevert.”

7. Minder garages

“De meeste bouwers verkiezen een garage boven een carport, maar we zien in veel verkavelingen dat garages zelden tot nooit gebruikt worden waarvoor ze dienen. Er zullen ook steeds minder gezinnen zijn met twee of drie wagens, naarmate autodelen populairder wordt.”

