Puddingpraatjes Gesponsorde inhoud Puddingpraatjes: de gouden moeder-zoonmomentjes van Angélique Foré en Marcel Aangeboden door Imperial

27 februari 2018

07u00 0 Wonen Angélique Foré (36) stampte jaren geleden samen met Tiany Kiriloff en Michaël Schockaert het succesvolle online modeplatform ‘Belmodo’ uit de grond. Een jaar geleden nam ze gas terug en ging ze als freelance consultant aan de slag om meer kwali-tijd te hebben voor haar zoon Marcel (7) en babydochter Renée. In deze video bestuderen moeder en zoon samen het recept van pudding én vriendschap.

Wij vroegen Angélique en haar zevenjarige zoon Marcel naar hun favoriete momentjes samen. De rode draad is duidelijk: het zit ‘m in de kleine dingen…

De top 5 Marcel-momenten van mama Angélique

1. In het weekend trekken we er graag en regelmatig een dagje op uit met het hele gezin. Liefst naar de zee: een goeie strandwandeling en een hapje gaan eten, dat is voor ons pure quality time.

2. Ik vind het geweldig als er vriendjes van Marcel komen logeren. Hij is lang enig kind geweest, dus dan is zo’n logeerpartijtje altijd feest. Hij palmt dan met zijn speelkameraadje(s) of nichtjes de zolder in en ze slapen gezellig in één groot bed. En ik, ik zorg voor pannenkoeken.

3. Vrijdagavond is Marcel & mama-avond. Als zusje Renée in bed ligt en papa niet thuis is, kijken wij met ons tweetjes een film en we kruipen samen in het grote bed tot mijn man thuis is. Heerlijk!

4. Op de tram na school vertellen we elkaar over onze dag. Nu Marcel wat groter wordt, is zo’n conversatie ook echt tweerichtingsverkeer: hij vraagt net zo goed wat ik allemaal heb gedaan.

5. Als leesmama kom ik een keer in de week ook tijdens de lesuren op Marcels school. Niet in zijn leesgroepje maar wel in zijn klasje. Die wekelijkse aanwezigheid is voor ons beiden heel bijzonder. Marcel is trouwens wel streng als ik eens te laat aankom: “dat doe je toch niet, mama, dit is wel mijn school, he!”

De top 5 mama-momenten van Marcel

1. Elke vrijdagmiddag staat Angélique stipt om drie uur aan de schoolpoort om met Marcel het weekend te starten. Het rondje boodschappen en de daarbijhorende donut op weg naar huis maken dit naschoolse mama-moment helemaal perfect!

2. Vrijdag is frietjesdag en dus een avondmaal waar Marcel echt naar uitkijkt. Pure verwennerij, zeker met af en toe een colaatje erbij.

3. Na een halve woensdag school gaan Angélique en Marcel samen lunchen bij oma. Een gekoesterd ritueel, niet in het minst omdat z’n zusje dan in de kinderopvang zit en Marcel dus kan rekenen op de onverdeelde aandacht van moeder én grootmoeder.

4. Ook badderen met baby Renée vindt Marcel geweldig. Ze spelen lekker samen in het water en grote broer helpt met plezier een (was)handje bij het verzorgen van z’n zusje.

5. Kiekeboe en FC de Kampioenen mogen niet ontbreken als het bedtijd is. Samen met mama strips lezen voor het slapengaan staat bovenaan de must-dolijst van Marcel.

‘Bvba gezin’ en ‘bvba Angel For Éver’ in balans

Sinds Angélique er met de komst van baby Renée voor koos om minder te gaan werken, is ze veel ontspannener: “Ik heb meer ruimte om echt te genieten van de alledaagse momentjes met mijn kinderen en daar hebben zowel zij als ik echt deugd van. Naar mijn gevoel heb ik nu een perfecte balans gevonden tussen mijn freelance consultant job en mijn job binnen ‘bvba gezin’. Al blijft het voortdurend waken om die balans in stand te houden, hoor!”

Ook samen kokerellen staat bij Angélique en zoontje Marcel hoog op de favorietenlijst. Vandaag op het menu: pudding en een goed gesprek over ‘vriendschap’!