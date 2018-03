Puddingpraatjes Gesponsorde inhoud Pudding en 5 andere leuke conversation starters voor een honderduit-gesprek met je kind

13 maart 2018

16u00 0 Wonen “Hoe was het op school?” “Saai.” “Wat heb je zoal gedaan?” “Weet ik niet meer.” Hilarisch herkenbaar? Je bent niet alleen! Heel wat ouders blijven op hun honger zitten wanneer ze naar de dag of hersenkronkels van hun nageslacht polsen. Probeer het volgende keer eens met één van deze inspirerende ijsbrekers: meteen bij thuiskomst serveren en… losse tongen gegarandeerd. Of toch minstens een flinke lachbui.

1.“Wie had vandaag de dikste snottebel van de klas?”

Hoe was het en ja/nee vragen zullen je weinig info opleveren over het dagverloop van je kind. Focus liever op specifieke details én kies voor een verrassende vraagstelling om de conversatiebal aan het rollen te krijgen. Vraag bijvoorbeeld eens naar het saaiste dat ze die dag hebben geleerd, of ze boos zijn geweest en welk klasgenootje het ondeugendst was.

2.“Als Batman naar de wc moet, hoe moet dat dan met dat pak?”

Beginnen over een passie van je kind(eren) én daar dan ook nog eens helemààl mee in zijn, dat is gegarandeerd scoren! Verdiep je in hun favoriete muziek, superhelden en tv-personages en gooi lekker nonchalant je vers verworven kennis en kritische vragen op tafel.

3.“Ik ben bang van duikboten. En jij?”

Wil je dat je kind iets over zichzelf prijsgeeft? Dan is een aanzet met info over jezelf niet meer dan fair, toch? Deel voor een evenwichtige conversatie eerst je eigen emoties, successen en missers en laat hen dan de bal terugkaatsen.

4.“Kunnen vliegen OF onzichtbaar zijn?”

Speelse dilemma’s zijn een luchtige manier om elkaar beter te leren kennen. Woensdag of vrijdag? Jongens of meisjes? Sneeuw of zon? … je kan er àlle kanten mee uit. En denk alvast eens goed na of jij liever onzichtbaar wil zijn dan kunnen vliegen, want uiteraard moeten de rollen ook omgedraaid worden.

5.“Wat als… je nu meteen op reis mocht vertrekken?”

Mag ik dan mee? Gaan we met de boot of het vliegtuig? Wat moeten we allemaal inpakken? Door samen te fantaseren over fictieve situaties kom je soms veel meer over je kinderen te weten dan via een kruisverhoor over dagdagelijkse gebeurtenissen. En stiekem is dat kinderlijke fantaseren ook voor grote mensen gewoon heel leuk.

6.“Weet jij hoeveel 1 deciliter is?”

Stiekem weten we het zelf natuurlijk altijd beter, maar… vraag je kind voor de sport toch ook eens om hulp of raad. Zet tijdens het herstellen van een stoel of het maken van je favoriete puddingrecept dus even je eigen wijsheid opzij en rol de rode loper uit voor kinderlijke inbreng.

Last but not least: onderzoek wijst uit dat kindertongen sneller loskomen als er géén oogcontact in het spel is. De leukste, diepste en grappigste gesprekken mag je dan ook verwachten terwijl je onderweg of bezig bent. En dus niet wanneer jij er om vraagt. :)

