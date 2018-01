Primeur in België: energieneutraal appartement vanaf 238.581 euro

Wonen

De Limburgse bouwfirma Luto Projects bouwt in Balen vier energieneutrale appartementen. In het najaar volgen er nog zeven in Lommel. Een primeur in ons land, want tot nu toe werd er enkel bijna-energieneutraal (BEN) gebouwd. En de prijs? Die lijkt niet eens zo overdreven, zo blijkt uit een gesprek van de bouwsite Livios met initiatiefnemer Patrick Sleurs.