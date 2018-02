Sleutel-op-de-deurwoning Gesponsorde inhoud Prefabhuis vs. sleutel-op-de-deurwoning: welke bouwmethode past het best bij jou? Aangeboden door Woningen Compere

21 februari 2018

10u00 0 Wonen De juiste bouwmethode kiezen voor je droomhuis: het is geen simpele opdracht. Zeker wanneer sommige concepten je nog onbekend zijn. Ken je bijvoorbeeld het verschil tussen een sleutel-op-de-deurwoning en een prefabhuis? Om je keuze voor een van beide methodes makkelijker te maken: dit zijn hun voor- en nadelen.

Nog geen idee wat een prefabhuis precies inhoudt? Het basisidee is dat alle bouwelementen van een prefabhuis in een atelier gemaakt zijn. Het zijn dus in principe geïndustrialiseerde woningen: ze worden in een fabriek vervaardigd en daarna op je bouwwerf opgebouwd.

Het is een snelle bouwmethode: vaak kan je na minder dan 6 maanden je nieuwe nest al bewonen. Daarbovenop betaal je ook relatief weinig voor de realisatie van het project.

Een sleutel-op-de-deurwoning is een huis dat eerder volgens de traditionele bouwmethode geconstrueerd wordt: het wordt helemaal op de werf ineen gemetst. Het grote voordeel daaraan is dat één bouwondernemer het hele proces in goede banen leidt en je zo één aanspreekpunt hebt voor al je vragen en problemen.

Dé methode voor jou?

Door het aantrekkelijke prijskaartje zijn prefabhuizen heel populair bij jonge koppels en al wie met een beperkt budget een fijne woning wil neerplanten. Al komt een prefabhuis natuurlijk ook met bepaalde beperkingen in het ontwerpen van de woning. Eens de plannen van het huis door een computer opgemaakt en klaar zijn, is het zo goed als onmogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. En ook eens het huis in elkaar is gezet, wordt het heel moeilijk en duur om nieuwe elementen toe te voegen of wijzigingen aan te brengen. Je moet dus vooraf alles goed plannen en veel beslissingen nemen nog voor de eerste muren geplaatst worden.

Een sleutel-op-de-deurwoning is veel flexibeler en kan je makkelijker omvormen tot een woning die goed bij je levensstijl en behoeftes past. Een aantal sleutel-op-de-deurbouwbedrijven, Woningen Compere bijvoorbeeld, laten je zelfs toe om aanpassingen aan te brengen tijdens het bouwen. Een sleutel-op-de-deurwoning kan ook heel makkelijk met jou en je gezin meegroeien, heeft een langere levenssduur en een hogere waarde op de huizenmarkt.

