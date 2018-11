Praktijktesten tonen geen discriminatie van holebi's op huurmarkt SPS

26 november 2018

12u23

Bron: Belga 0 Wonen Onderzoekers vinden geen bewijs dat holebi's bij een eerste contact met de private huurmarkt gediscrimineerd worden. Dat blijkt uit praktijktesten die in Gent werden uitgevoerd door VUB-professor Pieter-Paul Verhaeghe. Unia en Çavaria vragen aan de Vlaamse overheid bijkomend onderzoek in de latere fase van het verhuurproces, bijvoorbeeld door plaatsbezoeken uit te voeren met acteurs.

Voor 943 Gentse huuradvertenties werden e-mails verstuurd naar makelaars en verhuurders met de vraag of een bepaald pand nog vrij was en of het kon worden bezichtigd. De ene e-mail werd ondertekend door een hetero-stel (Jan en An) en de andere door een paar van hetzelfde geslacht (Jan en Peter). In de e-mail was het steeds duidelijk dat het om twee partners ging en niet om twee vrienden of vriendinnen. Uit de resultaten blijkt dat koppels van hetzelfde geslacht evenveel kans maken op een plaatsbezoek als hetero-koppels.

De Stad Gent liet eerder al discriminatie van mensen met een migratieachtergrond onderzoeken. Daaruit bleek dat kandidaten met een buitenlands klinkende naam wel gediscrimineerd worden. Gerichte sensibilisering kon die discriminatie wel verminderen. Er kwam ook onderzoek naar mensen met een handicap en mensen die leven van een vervangingsinkomen. Het jongste onderzoek toont dat holebi's niet gediscrimineerd worden in een eerste contact.

"Maar wat gebeurt er in latere fases bij een persoonlijk ontmoeting met de kandidaat-huurders? ", zegt woordvoerder Jeroen Borghs van Çavaria. "En wat met transgenders? Krijgen zij een eerlijke kans om te huren? " De vereniging vraagt om verder onderzoek. Ook bij gelijkekansencentrum Unia wordt gesteld dat koppels van hetzelfde geslacht op vooroordelen botsen. "Bij een koppel vrouwen vraagt een eigenaar bijvoorbeeld wie de tuin van het huis gaat onderhouden", zegt directeur Els Keytsman. "Bij een koppel mannen horen we regelmatig dat de eigenaar de voorkeur geeft aan een 'stabiel koppel'.”

Unia roept op om gelijkaardige verhalen te melden om het probleem in kaart te brengen.