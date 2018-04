Politieman Jos geeft 7 tips om inbrekers uit je garage te houden Jolijn Vandebeek

26 april 2018

09u43

Bron: Livios 0 Wonen De garage is een kwetsbare toegang tot je woning waarlangs dieven kunnen binnendringen. Diefstalpreventieadviseur Jos Delarbre geeft op de De garage is een kwetsbare toegang tot je woning waarlangs dieven kunnen binnendringen. Diefstalpreventieadviseur Jos Delarbre geeft op de bouwsite Livios zeven tips waarmee je aan de slag kan!

1. Kies een poort met weerstandsklasse 2

Kies een poort die aan de Europese norm EN 1627-1630 weerstandsklasse 2 voldoet. Een weerstandsklasse geeft aan hoe lang een product of materiaal bestand is tegen iemand die zich een weg naar binnen probeert te banen. “Bij een poort met klasse 2 wordt een gelegenheidsinbreker met gebruikelijke inbraaktools minstens drie minuten tegengehouden om je woning binnen te dringen”, zegt Jos Delarbre, diefstalpreventieadviseur van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

“Een bestaande poort kan je natuurlijk niet zomaar testen. Je doet dan best een beroep op een diefstalpreventieadviseur uit jouw buurt. Hij neemt je woning onder de loep en geeft een gratis advies over de veiligheid van je garage, deur of ramen en hoe je die kan verbeteren”, aldus Jos Delarbre.

2. Plaats een gemotoriseerde sectionale poort met meerpuntsvergrendeling

Gemotoriseerde sectionale poorten zijn uitgerust met een afsluitingsmechanisme op het niveau van de looprail, een anti-ophefbeveiliging waardoor je de poort niet kan opheffen in gesloten toestand. Dit mechanisch sluitsysteem werkt ook in geval van stroompanne. Vaak is er zelfs geen manueel slot aanwezig, maar open je de garagepoort enkel elektronisch langs de buitenzijde.

Een meerpuntsvergrendeling met drie sluitpunten biedt meer veiligheid. Er komen dan meerdere haaksloten boven en onderaan je poort (twee zijlingse sluitpunten aan de onderzijde en een aan de bovenzijde). Zo staat je poort steviger vast.

3. Ga voor veilige sloten

Kies voor een inbraakvertragend veiligheidsslot. “Let daarbij op het SKG-keurmerk”, adviseert Jos Delarbre. “Die sloten zijn getest op inbraakwerendheid. Een slot met twee sterren duidt op een normale beveiliging. Een exemplaar met één ster is ook mogelijk, maar dan boet je in aan comfort. Ook als je extra sloten of oplegsloten wilt plaatsen, let je best even op het keurmerk. Natuurlijk is het slot enkel goed als je het goed gebruikt. Draai je het slot niet met de sleutel vast of steekt de cilinder te ver uit, dan kan de inbreker de cilinder en uiteindelijk ook het slot manipuleren.”

4. Open je poort op een slimme manier

Zorg ervoor dat de poort niet geopend kan worden van binnenuit. Zo is je garage geen makkelijke vluchtroute voor een inbreker. Voorzie dus binnen liever geen drukknop. Bij een sectionale poort kan je het ontgrendelingssysteem achter een gesloten luik plaatsen. Voorzie je buiten een codeklavier om je poort te openen? Kies dan een LCD-scherm met cijfers die van plaats veranderen. Zo kan iemand vanop afstand moeilijker zien welke code je ingeeft.

5. Denk na over de ramen in je garage

Het heeft weinig zin om je poort stevig te vergrendelen als de inbreker via een raam kan binnenklimmen. “Als je nog aan de plannen van je huis bezig bent, hou dan rekening met de grootte van de garageramen”, adviseert Jos Delarbre. “Een opening van minder dan 16 cm moet niet extra beveiligd worden omdat een inbreker, ook al kan hij het raam forceren, niet kan binnenklimmen langs zo’n smalle opening. Ook vaste ramen staan niet op het lijstje met favorieten van inbrekers.”

“Voor bestaande ramen kan je kiezen uit oplegsloten, je kan tralies aan de binnen- of buitenkant plaatsen of je bestaande sluitsystemen vervangen door sluitsystemen met SKG-keurmerk met twee sterren. Soms moeten er extra dievenklauwen gemonteerd worden.”

Lees hier hoe je jouw ramen extra beveiligt.

6. Installeer buitenverlichting

Permanente of schrikverlichting kunnen ook een rol spelen bij woningbeveiliging. Verlichting aangestuurd door een sensor kan inbrekers afschrikken, maar zorg ervoor dat sensor en licht gescheiden zijn. Kies voor slagvaste lampen, die bestand zijn tegen vandalisme.

Let wel op: als je woning afgelegen ligt, zal verlichting inbrekers niet afschrikken, maar eerder helpen. “Als de inbreker denkt dat hij niet gezien kan worden, zal hij niet afgeschrikt worden door de aanwezige verlichting”, aldus Jos Delarbre.

Met deze klus installeer je in een handomdraai een buitenlamp met bewegingssensor.

7. Voel je veiliger met een alarmsysteem of beveiligingscamera

Wil je een alarmysteem of beveiligingscamera aanschaffen? “Ga dan aan de slag met een volledig en uitgewerkt plan volgens het OFEM-principe”, adviseert Jos Delarbre.

• Organisatorisch: sluitingen goed gebruiken, bewoonde indruk geven …

• Fysische: degelijke sloten monteren

• Elektronische: een alarmsysteem

• Melding: verdachte omstandigheden onmiddellijk aan de politie melden

“De volgorde is niet toevallig. Alles staat of valt met een goede organisatie. Met een aantal organisatorische maatregelen kan je de inbreker mogelijk al uit de omgeving van je huis weghouden. De volgende schil die je optrekt is de fysieke of bouwkundige beveiliging, zoals het plaatsen van sloten met het SKG-keurmerk. Pas dan komen de elektronische maatregelen aan bod. Het alarm of de camera op zich zullen de inbreker niet tegenhouden. Ze zorgen er alleen voor dat de inbraak gesignaleerd wordt, liefst gevolgd door een gepaste en onmiddellijke reactie.”

Als jouw woning inbraakveilig is, kan je het Certificaat Inbraak Veilig verkrijgen. Lees hier hoe je aan de slag gaat.

Meer lezen:

• Tegelvloer in je garage? Zo pak je het aan

• De oprit: van stabilisé tot de afwerking

• Carport plaatsen: vergunning vs. melding