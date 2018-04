Perfect getimed: Kristof en Evelien verhuizen net op tijd voor komst tweede kindje Heleen Neels

05 april 2018

08u42

Bron: Livios 0 Wonen Op voorhand werd de oplevertermijn geschat op vijftien maanden. Maar uiteindelijk staat de nieuwbouw van Kristof en Evelien al na iets meer dan een jaar recht. En dat is geen moment te vroeg. Want deze week verwachten ze hun tweede kindje. De bouwsite Livios bezocht het koppel vlak voor de oplevering.

Terwijl de keuken geplaatst wordt en schrijnwerkers de laatste hand leggen aan enkele inbouwkasten, leidt Wim Van Samang van Thuis Best Woningbouw ons samen met de toekomstige bewoners rond in de ruime, industriële woning. Als werfleider is hij het vaste aanspreekpunt voor Kristof en Evelien.

Van a tot z

“Ik werk al veertig jaar in de bouw en ben nu dertien jaar in dienst bij Thuis Best”, vertelt Wim. “Ik volg verschillende bouwprojecten tegelijkertijd op, van aan de grens met Duitsland tot diep in Vlaanderen. Als ik een bouwdossier krijg toegewezen, is het mijn job om klanten zoveel mogelijk te ontzorgen en volg ik hun project op van a tot z. Door van in het begin goed te luisteren, weet je al heel snel wat zij voor ogen hebben.”

Persoonlijke opvolging

Daarna bespreekt Wim met de bouwheren wanneer ze willen starten met de werken. “Daarvoor breng ik de nodige documenten in orde, zoals de overeenkomst met de veiligheidscoördinator en het aankondigen van de start van de werken. Ook het plaatsen van veiligheidsborden en het plannen van de werken behoren tot mijn takenpakket. Daarnaast volg ik elke werf persoonlijk op en ben ik steeds bereikbaar voor vragen.”

Mensen geruststellen

“Het is handig om tijdens je bouw een vaste contactpersoon te hebben”, vertelt Evelien. “Ik mocht Wim altijd bellen. Zoals vorige week nog, toen ze de gevel aan het voegen waren. Het voegsel leek mij geler dan wat we gekozen hadden. Maar Wim stelde me al snel gerust. Tijdens het droogproces kan de kleurschakering nog wijzigen. Zulke vragen krijgt Wim elke dag. “En dat is normaal. Voor wie gaat bouwen is alles meestal nieuw. Er komt zoveel bij kijken. Dan is het aan mij om de mensen vertrouwen te geven.”

Werfvergaderingen

Daarvoor zijn ook de werfvergaderingen een geschikt moment. “Die vinden niet plaats op vaste momenten, maar naargelang de werken vorderen en er behoefte is bij de klanten om iets te bespreken”, verduidelijkt Wim. “Soms moet je tijdens de bouw enkele weken wachten, bijvoorbeeld op de levering van het buitenschrijnwerk. Dan is er op de werf niet zoveel te beleven en hoef je de mensen niet onnodig ter plaatse laten komen.”

Pateekes en koffie

Hoe betrokken bouwers zijn bij de opvolging van bouwproces verschilt volgens Wim van project tot project. Sommige mensen heeft hij dagelijks aan de lijn, andere hoort hij bijna nooit. “Wij zijn graag bij alles betrokken”, zegt Evelien. “Toen ze aan het metselen waren stond ik hier zelfs elke week, soms met pateekes, koffie of pizza. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt. En het fijne is dat ik altijd uitleg kreeg, hoe stom mijn vragen misschien ook waren. Ik heb op korte tijd heel wat bijgeleerd over bouwen.” (lacht)

Logische keuze

Evelien en Kristof kozen bewust voor sleutel-op-de-deur. “Het was logisch”, legt Kristof uit. “Zelf hadden we dit nooit kunnen bouwen. Daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Uiteraard volgen we alles goed mee op, maar het zelf zoeken naar individuele aannemers zag ik niet zitten. Van zodra er iemand vertraging oploopt, schuift je hele planning op. Dan is het toch veel gemakkelijker met één aanspreekpunt.”

13 maanden

Bovendien zijn Kristof en Evelien nu ook zeker van een snelle bouwtermijn. “Op voorhand was de timing geschat tussen negen en vijftien maanden afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de bouw”, zegt Kristof. “En ondanks dat dit bouwtechnisch geen evident project is, verhuizen we dertien maanden na de grondwerken. Wie zelf bouwt, is twee à drie jaar amper nog thuis. Terwijl ik elke avond bij mijn gezin kan zijn.”

BEN

Met een E-peil van 17 mikt het koppel op een BEN-woning. “We zijn wel bezig met energiezuinigheid en trekken deze lijn door in ons huis met zonnepanelen en een warmtepomp”, vertelt Evelien. “Mooi meegenomen is dat we zo enkele jaren genieten van een korting op ons kadastraal inkomen.”

