Opstijgend vocht bedreigt 1 op 3 woningen. Ken jij de signalen? Tom Mondelaers

16u59

Bron: Livios 0 thinkstock 1 op de 3 woningen heeft potentieel last van opstijgend vocht. Livios ging op zoek naar de signalen! Wonen Statistisch gezien loopt één op de drie woningen in ons land risico op problemen met opstijgend vocht. Dat zegt vochtexpert Yves Vanhellemont in een gesprek met de Statistisch gezien loopt één op de drie woningen in ons land risico op problemen met opstijgend vocht. Dat zegt vochtexpert Yves Vanhellemont in een gesprek met de bouwsite Livios . Een reden te meer om bij de aankoop of renovatie van een huis heel waakzaam te zijn voor deze signalen.

Yves Vanhellemont is adjunct labohoofd van de Afdeling Duurzame Ontwikkeling en Renovatie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Hij behandelt vragen rond opstijgend vocht, regendoorslag en condensvocht. Vanhellemont: “Opstijgend vocht is een van de belangrijkste oorzaken van vochtproblemen: statistisch gezien, op basis van de ouderdom, heeft een derde van de woningen in ons land er potentieel last van.”

Opstijgend vocht zorgt doorgaans voor veel schade. "Ten eerste omdat het gaat om grotere hoeveelheden water. Ten tweede omdat vocht dat uit de grond komt, beladen is met zouten die de symptomen nog een stuk erger maken.”

Welke woningen lopen het grootste risico?

“Alle huizen die voor 1950 gebouwd werden, hebben mogelijk last van opstijgend vocht”, weet Yves Vanhellemont. “Dat komt omdat er toen nog geen anticapillair membraan (waterkerende laag, red.) werd toegepast. Zo’n waterkering is pas vanaf de jaren 50 min of meer standaard.”

Hij benadrukt wel dat niet elke oude woning last heeft van opstijgend vocht. “Een oudere woning zonder waterkerende laag kan toch kurkdroog zijn, zelfs in de kelder. De verharding rondom de woning kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat al het hemelwater rechtstreeks in het riool belandt, waardoor de muren, ook ondergrondse, helemaal droog blijven.”

Dateert jouw huis van na 1950? Dan is de kans op opstijgend vocht klein… maar niet onbestaande! Yves Vanhellemont: “Misschien werd er toch geen waterkering geplaatst of is ze onderbroken. Dat kan ook achteraf gebeurd zijn, bijvoorbeeld nadat een deur dichtgemetseld werd. Nog een mogelijkheid: dat de tuin of het terras opgehoogd werd, tot boven de bestaande waterkering. Ook dan kan je te maken krijgen met opstijgend vocht.”

Hoe herken je opstijgend vocht?

“Alles begint met een grondige diagnose”, zegt Vanhellemont. “Veel vochtoorzaken hebben dezelfde symptomen. Ik ken gevallen van regendoorslag, waar de symptomen er precies uitzagen zoals bij opstijgend vocht.”

Klinkt verwarrend? Vanhellemont wijst alvast op drie sterke signalen:

1. Het gaat altijd om vochtplekken of zichtbare schade onderaan de muren tot op een hoogte van maximum 1 meter.

2. Vochtschade onderaan op binnenmuren, die niet contact staan met de buitenomgeving.

3. Schade onderaan muren die niet of nauwelijks blootgesteld zijn aan regen, zoals gevels die naar het noorden of oosten georiënteerd zijn.

Let wel: een vochtplek betekent niet automatisch dat er een groot probleem is dat ingrijpende werken vereist. Wil je uitsluitstel, dan zijn bijkomende metingen nodig. Benieuwd welke? Lees het volledige artikel op Livios.

Wat kan je doen tegen opstijgend vocht?

Goed nieuws! Volgens Yves Vanhellemont kan je opstijgend vocht in gezinswoningen zo goed als altijd behandelen. En wel op twee manieren:

1. Muren onderkappen: “Een ingrijpende methode, waarbij je een waterdichtingsmembraan in de muur aanbrengt. Omdat je een opening maakt in de draagmuur, moet je de stabiliteit tijdelijk verzekeren, wat niet altijd evident is. Deze aanpak is niet altijd en overal toepasbaar en ook vrij prijzig, maar wel heel doeltreffend.”

2. Muren injecteren: Bij deze methode breng je een zogenaamde ‘fysicochemische’ barrière aan tegen het opstijgend grondvocht, door een product in de muur te injecteren. “Dat geniet meestal de voorkeur, omdat je je woning minder beschadigt en de stabiliteit nooit in gevaar brengt. Het slaagpercentage is trouwens heel hoog: bij een injectie volgens de regels van de kunst met de juiste producten is de kans dat een behandeling niet werkt nagenoeg onbestaande”, aldus Yves Vanhellemont.

Wil jij weten hoe zo’n behandeling tegen opstijgend vocht in zijn werk gaat? Duik in de praktijk!

Meer vragen over vocht? Start met deze leeslijst:

- Koppel koopt woning, maar dan ontdekken ze dit…

- “Help, vieze geurtjes” En 4 andere vochtvragen voor jou opgelost

- Pleisteren onder de waterkering: do of don’t?

- KLUS: zo verwijder je schimmel in de badkamer!