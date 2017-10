OPINIE. “Nieuwe isolatienorm maakt bouwen niet duurder, maar goedkoper” Pieter Lootens

Bron: Livios 0 Pieter Lootens Dat vakorganisaties zich zo verzetten tegen het nieuwe S-peil, kan er bij ingenieur-architect Pieter Lootens niet in. Wonen De De nieuwe isolatienorm oogst een storm van protest in de bouwwereld. Volgens architectenvereniging NAV en aannemersfederatie Bouwunie loopt de meerprijs op tot 5.000 euro per woning. Dat vakorganisaties zich zo verzetten tegen het nieuwe S-peil, kan er bij ingenieur-architect Pieter Lootens niet in. “Aan alle oude krokodillen: vecht niet tegen de tijdsgeest, maar maak plaats voor een generatie architecten voor wie energiezuinig bouwen geen obstakel maar een startpunt is.” Dit opiniestuk verscheen eerder op de bouwsite Livios

***Pieter Lootens is ingenieur-architect bij Boydens Engineering. Hij heeft een hart voor duurzaam bouwen en woont sinds kort in een cohousing-project in Oostakker***

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet om het S-peil te gebruiken als indicator voor de energie-efficiëntie van een nieuwbouwwoning. S-peil staat voor schilpeil en komt in de plaats van het vroegere K-peil en de Netto Energie Behoefte (NEB). “Met het S-peil krijgen we een correctere berekening van de energie-efficiëntie van een nieuwbouwwoning", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Dat klopt ook: niet alleen een goede isolatie, maar ook een juiste strategie qua oriëntatie van de beglazing, een efficiëntere geometrische vorm en een betere luchtdichtheid van de woning zullen leiden tot een lager S-peil.

Dat het S-peil zou ingevoerd worden, was al bekend. Nu er ook de relatief lage score van S31 aan gekoppeld wordt, staat half bouwend Vlaanderen op zijn achterste poten. "Die norm is te streng en maakt bouwen alweer duurder, met meerprijzen tot 5.000 euro", stellen architectenvereniging NAV en Bouwunie. Wel beste NAV, beste Bouwunie, ik begrijp jullie bezorgdheden. Maar sta mij toe uit te leggen waarom jullie het bij het foute eind hebben, ja waarom jullie dwalen. Waarom een S-peil van 31 ver van te streng is en waarom het bouwen zelfs goedkoper kán maken.

Een S-peil van 31 voor nieuwbouw is helemaal niet te streng: 60 % van de nieuwbouwwoningen uit 2014-2015 voldoet reeds aan deze eis. We zijn ondertussen twee jaar verder en dat percentage zal alleen maar gegroeid zijn. Daarnaast heeft de bouwsector, met architecten en aannemers op kop, de verdomde plicht om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Om actief mee te werken richting energiezuinigere woningen en een duurzamere bouwwereld. S31 voor nieuwbouwwoningen te streng noemen, is als de klimaatopwarming minimaliseren: gevaarlijk en naïef.

Glas op de foute plaats

Maakt het S-peil bouwen duurder? Dat hoeft zeker niet waar te zijn: het S-peil stimuleert bouwheren én hun architecten om te kiezen voor compactere en dus goedkopere woningen. Zonder overbodige en dure (want complexere) vormen, hoeken of oversteken. Woningen met een doordacht ontwerp qua beglazing: welkom glasoppervlaktes op het zuiden (best met screens of een luifel om oververhitting te voorkomen). Vaarwel té grote glasoppervlaktes op het noorden, waar de energie letterlijk door de ramen vliegt. Te veel glas op de foute plaats: dat maakt bouwen pas duur. Daarmee vergeleken is de meerprijs van enkele extra centimeters isolatie peanuts. Compacter en doordachter bouwen maakt niet alleen het bouwen goedkoper, maar ook de energierekening gedurende tientallen jaren.

Vaarwel langgerekte villa

Dus ja: vergeet die langgerekte villa met protserige oversteken en 360 graden beglazing rondom. Maar wees niet bevreesd, beste architecten, beste bouwheren: we hoeven zeker niet in vierkante bunkers zonder ramen te gaan wonen. Noch de ontwerp- en woonvrijheid, noch het budget hoeven te lijden onder het nieuwe S-peil. Wat er wél onder kan lijden, is de vrijheid om verder energie te verspillen. Dus aan alle oude krokodillen met jullie onaangepaste ontwerptypologieën: vecht niet tegen windmolens of de tijdsgeest, maar maak plaats voor een generatie architecten voor wie energiezuinig bouwen geen obstakel maar een startpunt is.

Tot slot geef ik de Vlaamse regering graag nog mijn toekomstdroom mee. Waar de S in het S-peil staat voor 'sustainability' (duurzaamheid, red.). Waar we niet alleen energiezuinige, maar ook écht duurzame woningen bouwen. Met ecologische materialen. In stads- of dorpskernen. Met doordacht watergebruik, een goed comfort en in harmonie met de natuur. Of wacht: dat is geen toekomstdroom. Het is een realiteit die al door honderden gezinnen de voorbije jaren gerealiseerd werd. Wie er niet in gelooft, nodig ik graag bij mij thuis uit.

