OPINIE. "De vastgoedsector in België lijkt aan aanhoudende angst voor vernieuwing te lijden" Nicolas Bearelle

23 februari 2018

11u49 7 Wonen Nicolas Bearelle is de CEO van Revive, een projectontwikkelaar met focus op hernieuwbare energie en slimme technologieën. In dit opiniestuk reageert hij op de Directeur-Generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, Nicolas Bearelle is de CEO van Revive, een projectontwikkelaar met focus op hernieuwbare energie en slimme technologieën. In dit opiniestuk reageert hij op de Directeur-Generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, die de strenge isolatienormen aanklaagt.

Vorige week gaf de Vlaamse Confederatie Bouw sterk tegengas bij de intrede van het S-peil, de nieuwe regels voor de isolatie van woningen. Te extreem, te snel, te streng, luidde het. Los van de technische discussie, maakt het duidelijk dat een deel van de Belgische bouwsector nog altijd niet klaar is voor écht duurzame innovatie. Veel te vaak wordt er vastgeklampt aan wat we hebben en wordt vernieuwing met argusogen bekeken. Laten we ophouden met onze energie te verspillen aan protest en diezelfde energie investeren in de zoektocht naar oplossingen. Want voortdoen zoals we nu bezig zijn, heeft nefaste gevolgen - voor iedereen.

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zouden we door de strengere normen meer energie verspillen, onder andere omdat onze huizen oververhit zouden geraken en dat afkoelen dan extra energie zal kosten. Er zijn altijd duizenden redenen om iets niet te doen en het kind met het badwater weg te gooien, maar dat is uiteraard een betreurenswaardige reactie. Zeker omdat de vastgoedsector al vaak genoeg als conservatief wordt bestempeld. In plaats van dat imago te bevestigen, moeten we een voortrekkersrol durven spelen en onze kennis inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

Achterop hinken

Dat al die verstrengingen bouwen onbetaalbaar maken, is het meest gehoorde tegenargument. Vernieuwing vraagt inderdaad altijd een investering, maar die zal zich op termijn terugbetalen. Noem het een moeilijke fase waar je nu eenmaal door moet. Hoe meer de vernieuwing wordt toegepast, hoe sneller het mainstream wordt en de prijs weer kan afkoelen. Kijk naar de efficiëntie van batterijen, ook die verbetert almaar terwijl de kostprijs daalt.

Het is net de reflex van altijd op de rem te gaan staan, die er voor zorgt dat sommige sectoren bij ons ver achter staan op de buitenlandse voorbeelden. Men legt ondernemers in België al veel verplichtingen op. Wel, misschien moet er nog ééntje bijkomen: een verplicht bezoek aan het buitenland. En het hoeft niet eens San Francisco of Shanghai te zijn: een citytrip naar Berlijn of Amsterdam is al genoeg om te zien hoe ver we op sommige vlakken achterop hinken. België staat dan ook in de top-10 van een aantal niet te benijden lijstjes: meest energieverslindende woningen, hoogste aantal vervuilende dieselwagens op onze wegen, hoogste aantal (borst)kankers, hoogste zelfmoordcijfers, langste files, ... Het is onze maatschappelijke plicht om hier iets aan te doen.

Hakken in het zand

De vastgoedsector is overigens niet de enige branche in België die een aanhoudende angst voor vernieuwing blijkt te hebben. Soms - niet altijd - lijkt het wel deel uit te maken van onze cultuur. Veel te vaak zien we belangengroepen, netwerkorganisaties en spreekbuizen de hakken in het zand zetten. Bij elke innovatie gaan ze op zoek naar die ene studie die de noodzaak van de verandering in twijfel trekt, al is het maar om het proces te vertragen. Overmorgen is steeds beter dan vandaag. Terwijl het eigenlijk al gisteren had moeten gebeuren.

‘Duurzaamheid’ wordt in de vastgoedsector nog te vaak als een vervelend aspect beschouwd, omdat het regels oplegt en winstmarges van de huidige modellen onder druk zet. Nog teveel bedrijven kijken niet verder dan hun eigen rendement groot is en klagen wanneer dat rendement bedreigd wordt. In plaats daarvan zouden we beter massaal onze tijd en energie in innovatie steken, om zo de productiekosten te verlagen. Nieuwe systemen uitdokteren, nieuwe technieken voorstellen, en van binnenuit vernieuwen. Dan zal op termijn het prijskaartje dalen. Ook onze zonnepanelen zijn hier een treffend voorbeeld: die kosten vandaag nog maar de helft van wat ze tien jaar geleden kostten.

Innovatoren in de vastgoedsector, verenigt u. Laten we verder kijken dan de korte termijn en onze maatschappelijke rol ten volle spelen.

Nicolas Bearelle, CEO Revive