Op energiedieet: "Alleen al verwarmen kost een maandloon" De jacht op de grootste energievreters in huis Gerry Klompers

26 september 2018

12u17

Bron: Livios 0 Wonen In tijden van dreigend stroomtekort en stijgende energieprijzen zit er niet veel anders op dan zelf de koe bij de horens te vatten. Hoe hou je jouw energieverbruik binnen de perken zonder in te binden op vlak van comfort? In tijden van dreigend stroomtekort en stijgende energieprijzen zit er niet veel anders op dan zelf de koe bij de horens te vatten. Hoe hou je jouw energieverbruik binnen de perken zonder in te binden op vlak van comfort? Bouwsite Livios vroeg om advies bij energie-expert Paul De Vylder van ENGIE Electrabel. Waar zitten al die energievreters in huis? En hoeveel procent van ons energiebudget slorpen ze op?

Verwarming: 40 à 50%

Het wordt weer even wennen na de heetste zomer in tijden, maar binnenkort gaat de verwarming opnieuw aan. Het slechte nieuws: we geven het meest uit aan een gezellig warme woning. Paul De Vylder: “Wij Belgen besteden elk jaar gemiddeld een heel maandloon aan verwarming, soms zelfs meer.” Wat hakt het felst in op je energieverbruik?

- Gebrekkig geïsoleerde woning: een woning zonder isolatie is absoluut niet meer van deze tijd. Door je woning voldoende te isoleren, voorkom je dat de warmte in huis helemaal verloren gaat. Alleen al door je dak te isoleren, bespaar je zo’n 30% op verwarmingskosten.

- Verkeerd afgestelde verwarmingsketel: ligt het vermogen van je verwarmingsketel bijvoorbeeld te hoog voor wat je dagelijks verbruikt? Dan verspil je onnodig veel energie. Bovendien is dit nefast voor de levensduur van je installatie.

- Verouderde verwarmingsketel of -installatie: is je ketel al minstens twintig jaar oud? Dan boet je sterk in op rendement en betaal je wellicht veel te veel voor je energie. Tijd om je ketel te vervangen en om ook je leidingen en rookgasafvoerkanaal te laten nakijken en eventueel onderhouden. Lees hier welke valkuilen je wil vermijden bij het vervangen van een ketel.

- Soort verwarming: met elektrische radiatoren ligt je verbruik natuurlijk veel hoger dan met bijvoorbeeld vloerverwarming.

Lees ook: Hoe dik moet je precies isoleren anno 2018?

Elektrische toestellen: 30%

Het aantal gadgets en elektrische toestellen in huis neemt toe. Denk maar aan smartphones, tablets en andere moderne toepassingen. Tegelijkertijd worden de meeste toestellen wel energiezuiniger. De zuinigste elektrische apparaten op de markt dragen al lang niet meer het A-label, maar het A+++-label. “Het verschil in energieverbruik tussen deze labels bedraagt maar liefst 20 tot 50%”, aldus De Vylder.

- De grootverbruikers: je droogkast, vaatwasmachine, koelkast, televisie, decoder en strijkijzer wegen het zwaarst door op je verbruik. Ook opgelet met elektrische kookvuren, uitgezonderd inductie.

- De geniepige verbruikers: doe ’s avonds je verlichting maar eens uit en tel de rode en groene lampjes in jouw buurt. Hoewel je toestellen uitgeschakeld zijn, vreten deze stand-bylichtjes de hele dag en nacht door energie. “Hetzelfde trouwens voor laptopopladers die nog in het stopcontact steken zonder dat je toestel zelf nog insteekt”, waarschuwt Paul De Vylder.

Verlichting: 15%

De toekomst is aan ledverlichting. Gloeilampen zien we al even niet meer in de winkels liggen en ook de meeste halogeenlampen vind je binnenkort niet meer terug. Hoewel de aankoopprijs van ledverlichting hoger ligt dan traditionele verlichting (gloeilampen, tl-verlichting, halogeenlampen, …), ligt hun levensduur vele malen hoger en hun energieverbruik een pak lager.

Lees ook: Zo verlicht je jouw woning op een energiezuinige manier in vijf stappen

Sanitair warm water: 15%

“Dagelijks verbruiken we zo’n 120 liter water per dag per persoon. Iets meer dan de helft daarvan warmen we op om te douchen of een bad te nemen, of om de (vaat)was te doen”, haalt De Vylder aan. Wat zorgt voor onnodig verbruik?

- Slechte indeling: door je tappunten (bijvoorbeeld in de keuken en badkamer) ver weg van je verwarmingsbronnen te plaatsen, moet je water een lange weg afleggen. Dit kost veel energie. Ga je zwaar renoveren of bouwen? Hou dit al van in het begin in het achterhoofd.

- Elektrische boiler: ook hier ben je goedkoper af met een variant op bijvoorbeeld aardgas.

- Badplezier: vijf minuten douchen kost je 20 liter warm water, een bad nemen komt al snel uit op 120 liter water. De rekening is snel gemaakt!

- Niet-geïsoleerde leidingen: net zoals je woning, behoud je de warmte in je leidingen door ze te isoleren. “Doe je dit niet, verlies je 10 tot 15% aan energie.”

- (Half)lege machines: (vaat)wasmachines zijn enkel rendabel als je ze zo goed mogelijk vult voor gebruik. Ook het afwasmiddel kan zo beter zijn werk doen. Spoel sowieso je vuile bestek en borden niet af voordat je ze in de vaatwasmachine steekt. Dit kost je alleen maar extra warm water.

Volgende week: deel 2 van het grote energiedieet: hoe ontmasker je een slecht geïsoleerde woning?

