Op 1 januari 2019 treden het Vlaams Woninghuurdecreet en de nieuwe wet op de mede-eigendom in werking: dit betekent het voor jou

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook een aantal nieuwe en veranderde normen en wetten. Zo krijgen de Energiehuizen een andere rol toebedeeld, beschikt iedere woning over een Woningpas en krijgt het EPC een make-over. Dankzij bouwsite Livios ontdek je hier wat er nog allemaal voor jou verandert in 2019.

Hervorming van de Energiehuizen

Tot eind dit jaar kan je bij de Energiehuizen nog aankloppen voor een gunstige energielening aan 2% intrest. Vanaf 1 januari 2019 vervullen de Energiehuizen een nieuwe functie: die van energieloket. Je kan er dan terecht voor alles wat met energie te maken heeft. Denk maar aan energiepremies, renovatieadvies of energiescans. De toekenning van renteloze leningen aan sociale doelgroepen breidt dan weer uit. Voortaan tellen personen ten laste mee om je inkomensgrens te bepalen. En ook een VME kan nu een 1%-lening aanvragen.

Het vernieuwde EPC

Op 4 januari 2019 lanceert het Vlaams Energieagentschap (VEA) het vernieuwde energieprestatiecertificaat (EPC). Het EPC ziet er dan anders uit dan voorheen en bevat extra informatie. Zo krijg je een uitgebreidere energiescore met een label en concrete aanbevelingen om je woning energiezuiniger te maken. Het EPC is een onderdeel van de Woningpas.

De Woningpas

Sinds begin december beschikt iedere Vlaamse woning al over een Woningpas. In dit digitaal paspoort vind je alle keuringen, attesten en vergunningen van jouw huis terug. In de toekomst kan je er steeds meer informatie in zetten en delen met je bouwpartners. Vanaf 2020 is de Woningpas een volledig dossier met alle info over je digitale attesten, premies, leningen, zichtbare gebreken, EPB- en EPC-attesten, grondplannen en zelfs renovatieadvies.

Verlaagde onroerende voorheffing voor een IER

Voer jij een ingrijpende energetische renovatie (IER) uit? Dan krijg je vanaf 2019 een belastingvermindering in de vorm van een korting op de onroerende voorheffing. Hierop heb je recht als je je technische installaties volledig vervangt en je minstens 75% van je buitenschil (na)isoleert. Diende je na 1 oktober 2016 je IER-bouwaanvraag in en bedraagt je E-peil E90 of minder? Dan betaal je vijf jaar lang maar de helft van de onroerende voorheffing. Zakt je E-peil naar maximaal E60? Dan betaal je vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing.

Het Vlaams Woninghuurdecreet

Op 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Het Woninghuurdecreet is van toepassing op alle vanaf 1 januari 2019 afgesloten huurcontracten. Huurcontracten van voor die datum vallen nog steeds onder de federale Woninghuurwet. De datum van de ondertekening is hierbij het doorslaggevende criterium. Het Vlaams Woninghuurdecreet brengt zowel voor huurders als verhuurders veranderingen met zich mee. Zo bedraagt de huurwaarborg vanaf 2019 drie in plaats van twee maanden huur.

Mede-eigendom

Vanaf 1 januari 2019 is ook de nieuwe wet op de mede-eigendom van kracht. Die maakt het voor de bewoners van een appartementsgebouw gemakkelijker om beslissingen te nemen over werken aan de gemene delen van het gebouw. Voortaan is een meerderheid van 2/3e genoeg. Voor verplichte werken is er zelfs maar 50% van de stemmen nodig. De federale regering hoopt zo de regels van de mede-eigendom beter af te stemmen op de praktijk. De verplichte aanleg van een reservekapitaal moet de financiële belemmeringen dan weer wegwerken.

Verder veranderen er in 2019 ook heel wat premies. Zo krijg je iets minder steun om je dak, zoldervloer of buitenmuur te isoleren. De premie voor een warmtepompboiler is dan weer nieuw.

Wil je weten op welke premies jij recht hebt? Zoek het gemakkelijk op met de Premielinker.

