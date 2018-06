Onze huizen zijn veel te groot… en dat kost ons handenvol energie

Wonen

Uit cijfers van Eurostat, de statistische dienst van de Europese Unie, blijkt dat 67% van de Belgische bevolking in een woning woont die te groot is voor hun gezinssamenstelling. Dat is bijna dubbel zoveel als het Europees gemiddelde. Maar vooral: dat kost ons handenvol energie. "Als iedereen in de meest geschikte woning zou wonen, zou het energieverbruik met 27% dalen”, zegt professor Johan Albrecht op de bouwsite Livios