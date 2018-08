Onkruid vermijden en verwijderen doe je met deze tips Redactie

31 augustus 2018

15u35

Bron: Livios 0

Niets zo vervelend als onkruid dat een mooie tuin ontsiert. Je kan onkruid op verschillende manieren te lijf gaan. De bouwsite Livios helpt je een handje met deze klus.

Onkruid manueel verwijderen

De meest eenvoudige manier om onkruid te bestrijden, is het gewoon uittrekken. Zorg er in elk geval voor dat je de wortel(s) mee uittrekt. Heb je een grotere tuin, dan kan je best enkele hulpmiddelen inschakelen zoals een schoffel, hak, wiedijzer (handig voor in kleine perkjes) of een cultivator (een steel met achteraan gebogen tanden met platte uiteinden).

Gebruik huis-, tuin- en keukenmiddelen

Het internet staat vol met tips over hoe je onkruid op een milieuvriendelijke manier kan bestrijden. Wij geven alvast enkele van de meest voorkomende trucjes mee hoe je onkruid op bijvoorbeeld het terras of de oprit kunt bestrijden. We raden het af om dit in een tuinperkje te doen omdat de schade anders groot kan zijn.

Onkruid dat zich nogal eens tussen de tegels nestelt, kan je makkelijk bestrijden door er pure azijn op te sproeien. Keukenzout erop strooien helpt eveneens, maar doe dit met mate. Je ondergrond geraakt helemaal verzilt, waardoor enkel zoutbestendige planten overleven. Niet goed voor de biodiversiteit dus.

TIP: Deze bestrijdingsmiddelen gebruik je best wel en best niet

Onkruid verbranden

Heel wat gemeentediensten verbranden tegenwoordig hun onkruid met een brander die op gas werkt. In de doe-het-zelfhandel kan je deze tegenwoordig ook vinden.

Chemisch bestrijden

Als het niet anders kan, moet je wel naar chemische bestrijdingsmiddelen grijpen om ongemakken in de tuin te verhelpen. Maar probeer ze zoveel mogelijk te vermijden, want ze zijn immers giftig. Lees ook altijd aandachtig het etiket voor je begint en vraag altijd raad in de winkel voor je tot een aankoop overgaat.

Als je onkruid bestrijdt met chemische middelen gebruik je meestal een druksproeier of een gieter. Lees de verpakking goed wanneer je een mengsel aanmaakt. Check de verhoudingen tussen product en het aantal liter water dat je moet gebruiken.

TIP: Zo maak je je tuin mosvrij

Antiworteldoek

Met een antiworteldoek geef je onkruid op een preventieve manier geen kans. Het doek is poreus waardoor water en voedingsstoffen in de bodem kunnen doordringen en deze laat ademen. Onkruid krijgt echter geen kans. Normaal ben je voor vele jaren ‘onkruidsafe’. Natuurlijk kan het zijn dat aangewaaide zaadjes op de schors terechtkomen en een eigen leven beginnen. Al zal de overlast dan natuurlijk zeer miniem zijn.

Voor meer informatie over chemische bestrijdingsmiddelen en de plaatsing van een antiworteldoek, lees het volledige artikel op de bouwsite Livios.

Lees ook:

Zo kan je een heel jaar van je terras genieten

Hoe maak je de grond opnieuw gezond?

Het ABC van chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin