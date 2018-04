Omgekeerd bouwen: tot 35 procent goedkoper en 55 procent sneller Jolijn Vandebeek

24 april 2018

12u17

Wat als onze huidige technologie sneller evolueert dan onze bouwmethodes? Het Waalse bouwbedrijf Bhaluu Construction wil vandaag niet meer bouwen zoals gisteren en pakt op de bouwsite Livios uit met een omgekeerde bouwmethode.

Tot op de dag van vandaag wordt een huis opgetrokken vanaf de fundering. Daarna gaat het naar de buitenmuren en de afwerking. Bhaluu Construction wil net het omgekeerde doen. Deze manier van bouwen biedt volgens hen heel wat voordelen en meer architecturale vrijheid.

Skeletbouw met betonlaag

De bouwmethode is gebaseerd op de gepatenteerde Grenitt-technologie, een structurele isolerende betonlaag. Het bouwbedrijf creëert eerst de structuur van de woning, opgetrokken in een hout- of staalskelet dat dicht gemaakt wordt met gipsplaatwanden. Daarna wordt de Grenitt-laag aangebracht. Deze is zelfdragend, regenafstotend, isolerend en onbrandbaar. Ten slotte volgt de buitenafwerking, waar je nog alle kanten mee uit kan.

Voordelen

Het voordeel is dat je geen staalnetten moet gebruiken of verschillende isolatielagen moet voorzien. De betonnen structuur garandeert een stevige woning, maar ook een aangenaam binnenklimaat. Doordat de woning in één keer in beton wordt gegoten, moet je ook geen rekening houden met koudebruggen. De kers op de taart: deze bouwmethode is volgens de bedenkers tot 35% goedkoper en tot 55% sneller.

Robotisering

Het ingenieursteam van Bhaluu Construction is momenteel bezig om een robot te ontwikkelen die de Grenitt-laag kan plaatsen. Het doel is om zo het werk van de werknemers op de werf te beperken en te verbeteren. Vanaf het moment dat de skeletbouw met gipsplaten is geplaatst, kunnen ze naar een volgende werf gaan terwijl de robot de woning afwerkt.

