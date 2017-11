Nu ook in ons land: fijnstoffilter voor kachels en haarden. Maar helpt het ook tegen de geur? Gerry Klompers

Bron: Livios 0 Pixabay “Maar liefst 41% van dat fijnstof is afkomstig van onze verwarmingsinstallaties, voornamelijk van kachels en haarden. Meer nog: iedereen binnen een straal van 200 meter van je woning ademt fijnstof in.” Wonen Gezellig kachelen zonder je zorgen te maken over fijnstof? Het kan! De Belgische firma Polvo pakt op de Gezellig kachelen zonder je zorgen te maken over fijnstof? Het kan! De Belgische firma Polvo pakt op de bouwsite Livios uit met een filtersysteem waarmee je 95 tot 100% van je fijnstofuitstoot tegenhoudt. Verandert dit alles?

Elk jaar overlijden in ons land 9.000 mensen ten gevolge van slechte luchtkwaliteit. Grote boosdoener? Fijnstof. “In Vlaanderen is er geen enkele plek, zelfs niet de top van de Kemmelberg, die voldoet aan de fijnstofnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat is problematisch gezien de strenge CO2-eisen de komende jaren”, zegt Christophe Fonteyne van Polvo vast.

Gevaar tot op 200 meter

“Maar liefst 41% van dat fijnstof is afkomstig van onze verwarmingsinstallaties, voornamelijk van kachels en haarden. Meer nog: iedereen binnen een straal van 200 meter van je woning ademt fijnstof in.” Bij Polvo menen ze de perfecte oplossing in huis te hebben. Als enige in België verkopen ze een filtersysteem dat quasi al het fijnstof uit de verbrandingsrook haalt.

Kijk hier naar de foto’s en een plaatsingsvideo.

Zwitsers vernuft

Het systeem komt uit Zwitserland: “Zij zijn al veel langer bezig met de fijnstofproblematiek, net omdat ze enorm veel stoken op hout”, vertelt Fonteyne. “In 2008 vonden twee ingenieurs de oplossing: de elektrofilter. En dat systeem had meteen veel succes. In delen van Zwitserland en Duitsland is het nu zelfs verplicht om zo’n filter te koppelen aan je fossiel verbrandingssysteem.”

Pure fysica

De elektrofilter wordt bovenop je dak, tegen het rookgasafvoerkanaal of de schoorsteen geplaatst. “Alles komt neer op simpele fysica. De filter wekt een elektrisch veld op binnenin je schouw. De verbrandingsrook passeert dit veld op weg naar boven. De rookmoleculen krijgen hierdoor een negatieve lading. Deze negatieve deeltjes – dus ook roet en fijnstof - gaan op zoek naar een positieve lading: in dit geval de schouwwand. De schadelijke deeltjes zetten zich dus vast tegen de binnenkant van je schouw.

“Zelfs de modernste kachel of haard stuurt fijnstof de lucht in. Maar dankzij de filter is dat verleden tijd. Je kan de filter toepassen op elke schouw en op ieder verbrandingssysteem.”

“Geen gevaar, geen extra onderhoud”

Is de fijnstoffilter gevaarlijk door zijn elektrische lading? “Het systeem heeft een ingebouwde beveiliging tegen kortsluitingen of schokken. Bovendien is alles veilig afgeschermd”, garandeert Christophe Fonteyne. En wat met de achtergebleven roet- en fijnstofdeeltjes in je schouw? “Het systeem geeft zelf aan wanneer je de schouw moet reinigen. Dit is sowieso verplicht om schouwbrand tegen te gaan. Onderzoek wees intussen ook uit dat je schouwwand niet sneller aan onderhoud toe is dan normaal.”

Prijskaartje

Bij Polvo zien ze dan ook het enorme potentieel van de fijnstoffilter: “In België staan er momenteel 700.000 à 800.000 fossiele installaties. Bij elke schouw die we tot nog toe aanpakten, merkten we sterke verbeteringen op.”

Voor de geur moet je het trouwens niet doen. “De geurpartikels hangen vast aan de waterdampdeeltjes en glippen door het elektrisch veld. De stookgeur is minder sterk, maar verdwijnt niet helemaal uit de lucht.” Dit staaltje technologie koop je dus voor je eigen gezondheid, die van je medemens en voor het milieu. Prijskaartje? 1.800 euro exclusief btw, inclusief plaatsing.

