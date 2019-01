Nu het buiten ijskoud is: maak kennis met de zomertrends voor je terras Björn Cocquyt

22 januari 2019

21u46 0 Wonen De fabrikanten van tuinmeubels weten hun moment wel te kiezen. Net nu de eerste sneeuw is gevallen en de temperatuur met het vriespunt flirt, doen ze ons met hun nieuwe zomercollecties al verlangen naar zwoele avonden op het terras. Wij filterden er de belangrijkste trends uit en het is opmerkelijk dat ze hun inspiratie vooral binnen in huis haalden.

Een toefje roze

Roze vindt ook zijn weg naar de buiten. Een verrassing is dat niet aangezien Living Coral is uitgeroepen tot Kleur van het Jaar. Daar waar we ons binnen eerder beperken tot roze accessoires, durven we buiten wel te kiezen voor een groot meubel in die tinten.

Handige zitjes

Een poef schuif je makkelijk bij als er iemand extra op bezoek komt. Je neemt hem overal als zitje met je mee en je kunt hem ook als bijzettafeltje gebruiken. Poefs zijn gewoon superhandig en dat maakt ze razend populair.

Haak- en vlechtwerk

Ook deze trend sijpelt door van binnen naar buiten. Alle mogelijke gevlochten meubels en gehaakte accessoires zijn goed om je tuinkamer mee aan te kleden. Het meest opvallende zijn ongetwijfeld deze oplaadbare lampen van Tribú met een gehaakt jasje.

Nieuwe namen

Tijdens de zomer richten we ons terras net zo gezellig in als onze woonkamer. Interieurmerken willen graag een graantje meepikken en pakken uit met outdoorcollecties. Een van de meest bijzondere nieuwkomers is Muuto. De Linear Steel Serie wordt gegarandeerd een hit. Pas als je de banken en tafels van dichtbij bekijkt, valt de originele combinatie van rechte lijnen en rondingen op.