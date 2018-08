Gesponsorde inhoud Nooit meer spijt van je vloerkeuze? Dit is het geheim! Aangeboden door Lamett

30 augustus 2018

09u31 0 Wonen Ben je op zoek naar vloeren voor jouw droomwoning? Dan ben je er vast al achter gekomen dat het aanbod aan materialen, kleuren en formaten énorm is. Hoe maak je nu de juiste keuze voor jarenlang comfort? Simpel, ga voor ParquetVinyl!

Van parket en vinyl heb je ongetwijfeld al gehoord. En ook laminaat is ingeburgerd in onze leefruimtes. Maar ken je ParquetVinyl al? Deze nieuwe vloersoort van Lamett combineert alle troeven van parket en vinyl, zonder de nadelen!

Net echt hout

Zoals de naam al doet vermoeden heeft ParquetVinyl de uitstraling van parket en het gebruiksgemak van vinyl. De veerkrachtige kunststofvloer is opgebouwd uit meerdere lagen en beschikbaar in mooie houtmotieven. Van rustiek tot strakke uitvoeringen. Dankzij een unieke techniek kan je de houtstructuur zelfs voelen. Het gamma bestaat uit vijf collecties met vloerplanken en daar komt eind dit jaar nog een tegelcollectie bij.

Waterbestendig

Zoek je een vloer die tegen een stootje kan of voor een ruimte in huis waar je vloer is blootgesteld aan vuil of vocht? Speel op veilig met ParquetVinyl. De planken zijn honderd procent waterbestendig! Een groot pluspunt in vergelijking met parket en laminaat. Bovendien is ParquetVinyl vormvast en ongevoelig voor temperatuurschommelingen. Combineren met vloerverwarming is perfect mogelijk.

Sterk en stabiel

Eigen aan natuurproducten, zoals houten vloeren of natuursteen, is dat die aangepast onderhoud vergen. Daar hoef je bij ParquetVinyl niet van wakker te liggen. De planken zijn krasbestendig, slijtvast en bestand tegen extreme situaties. Ook poetsen blijft tot een minimum beperkt. Vuile voeten, koffievlekken, overenthousiaste kinderen in bad … Even vegen met een vochtige dweil en je vloer is weer helemaal proper.

Geen krimp

Na uitvoerige testen is Lamett erin geslaagd om ParquetVinyl zonbestendig en vormvast te maken. Zelfs na uren direct zonlicht geven de planken geen krimp. En belangrijker nog, ook van verkleuring is geen sprake. Je kan ParquetVinyl zonder zorgen in al je leefruimtes plaatsen, ook in ruimtes met grote ramen of in je veranda.

Dé vloer voor renovaties

Met een dikte van amper 4 mm, of 5,4 mm in combinatie met een ondervloer, is ParquetVinyl uitermate geschikt voor renovatie. In tegenstelling tot de plaatsing van parket, komt er geen cirkelzaag aan te pas en blijf je gespaard van een hoop stof in huis. Je plaatst de planken eenvoudig zelf en zwevend op een bestaande vloer. Je hoeft zelfs de binnendeuren niet aan te passen. Handig toch?

