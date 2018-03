Nog snel een oprit voor de zomer? Alle materialen op een rij Jolijn Vandebeek

16 maart 2018

09u06

Bron: Livios 0 Wonen Charmante kleiklinkers of liever stoer beton? Het materiaal van je oprit is cruciaal voor de look van je woning. De De bouwsite Livios lijst voor jou de belangrijkste voor- en nadelen op. Zo hak je weloverwogen de knoop door!

1. Grind

Grind zijn afgeronde steentjes van 2 mm tot 100 mm dik. Je hebt ze in verschillende vormen en kleuren. Grind wordt vaak gebruikt als voorlopige oplossing voor opritten bij nieuwbouw vanwege de prijs en makkelijke plaatsing.

Wil je zelf een grindpad aanleggen? Deze klus helpt je op weg.

2. Split (dolomiet)

Split is een mengsel van gebroken kalkgesteente en is in verschillende diktes verkrijgbaar. Een populaire soort is dolomiet. Ideaal voor een betaalbare oprit die je makkelijk aanlegt.

3. Betontegels en -klinkers

Betontegels en -klinkers zijn in vele maten en kleuren beschikbaar. Het voordeel van klinkers is dat je ze in verschillende patronen kan leggen zoals een steens-, halfsteens-, blok- of visgraatverband.

Zelf je oprit met klinkers aanleggen? Het kan met deze klus!

4. Keramische tegels en klinkers

Keramische tegels en klinkers zijn in alle mogelijke formaten en kleuren beschikbaar. Ze zijn dunner dan de betonnen of natuurstenen variant. Tegenwoordig kan je ook een tegel van 2 cm dik krijgen, ideaal voor terrassen. Een keramische tegel kan er zelfs als natuursteen of hout uitzien. Bij keramische klinkers spreken we meestal van kleiklinkers.

5. Natuursteen

Er bestaan veel soorten natuursteen zoals graniet, kalksteen, basalt en zandsteen. Hierbij is een goede afwatering steeds belangrijk.

Met deze klus leg je zelf natuurstenen tegels.

6. Kasseien

Een kassei is een kubusvormige blok natuursteen. Ze zijn verkrijgbaar in veel maten en soorten zoals Belgische gres, Zweedse graniet en boerenkassei. Deze stenen worden mooier naarmate ze ouder worden.

Een nieuwe trend is het inwassen van kasseien. Met deze techniek blijven kasseien, maar ook natuursteen zo goed als nieuw en maken mos en onkruid geen schijn van kans.

7. Beton

Beton heb je in verschillende varianten zoals wegenbeton, printbeton, uitgewassen beton, gepolierd beton en betonnen prefab vloerplaten.

8. Asfalt

Asfalt wordt gemaakt van grind, zand en vulstof. Tegenwoordig zijn er zelfs gekleurde versies verkrijgbaar. Je ziet asfalt steeds minder bij woningen, maar het wordt wel nog vaak gebruikt voor industriële of openbare projecten.

9. Grasdallen

Grasdallen bevatten openingen die je met aarde of gras kan opvullen. Ze worden vooral gebruikt om de groene omgeving te bewaren en wateroverlast te vermijden. Je kan kiezen uit een duurdere (beton) of goedkopere (kunststof) versie.

