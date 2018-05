Nieuwe registratierechten vanaf deze week. Dit zijn de spelregels Jolijn Vandebeek

29 mei 2018

14u18

Bron: Livios 0 Wonen Vanaf 1 juni 2018 wordt de koopbelasting voor een gezinswoning verlaagd. Vanaf dan betaal je een verlaagd tarief van 7%. “Wie de aankoop van een huis of appartement uitgesteld heeft, mag op twee oren slapen”, aldus Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. Bij een woning van 250.000 euro bespaar je al snel 7.500 euro uit.

Vanaf 1 juni 2018 worden de Vlaamse registratierechten, ook wel schrijfgeld genoemd hervormd. Tot nu sprak men voor kleine woningen met een kadastraal inkomen lager dan 745 van een 'klein beschrijf'. De registratierechten bedroegen 5% van de verkoopwaarde. Bij een 'groot beschrijf' was dat 10% van de verkoopwaarde. Vanaf 1 juni bedraagt de koopbelasting 7%. “Zo willen we meer mensen de kans geven om een eigen woning te kopen”, legt Tommelein uit.

7% registratierechten

Het standaardtarief voor een gezinswoning zakt van 10% naar 7%. Hieraan zijn enkele voorwaarden gekoppeld:

- Het moet gaan om je enige woning waar je binnen de twee jaar intrekt.

- Heb je al een gezinswoning? Dan moet je die binnen het jaar verkopen om recht te hebben op de 7% registratierechten bij aankoop van een nieuwe gezinswoning.

- Voor tweede verblijven en investeringsvastgoed blijft het tarief 10%, tenzij je jouw huis of appartement binnen drie jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens negen jaar. Dan heb je ook recht op het tarief van 7%.

Verminderde registratierechten

Het standaardtarief bedraagt 7%, maar in bepaalde gevallen heb je recht op verminderde registratierechten:

- Als je jouw gezinswoning energetisch renoveert, betaal je maar 6% in plaats van 7% registratierechten.

- Als je onroerend erfgoed koopt om er zelf in te wonen, betaal je maar 1% registratierechten op voorwaarde dat je binnen de vijf jaar 6% van de aankoopprijs opnieuw investeert.

- Koop je een woning met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro? Dan betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro en krijg je dus een korting van maximaal 5.600 euro.

- Voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde) krijg je deze korting bij een aankoopprijs tot 220.000 euro.

