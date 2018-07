Gesponsorde inhoud Nieuwe ramen voor je huis? Probeer de 10%-regel! Aangeboden door Livios

03 juli 2018

14u19 0 Wonen Kwaliteitsvolle ramen zijn een topinvestering bij nieuwbouw en renovatie. Maar welk budget moet je hiervoor aan de kant houden? Specialist Peter Caelen deelt een handige rekenregel op de bouwsite Livios. “Hiermee komen we toch heel vaak vrij precies uit.”

"Er zijn drie grote factoren die de prijs van ramen bepalen”, stelt Peter Caelen, zaakvoerder van Camba Ramen. “De samenstelling van het raam, de directe loonkost en de plaatsingskosten. Omdat al deze factoren een impact hebben op de kost, is het moeilijk om een vaste prijs mee te geven per vierkante meter.”

10% van je bouwkost

Toch ziet Caelen een constante: "Bij een nieuwbouw maken de ramen gemiddeld ongeveer 10% uit van het totaalbudget. En dat komt toch heel vaak vrij precies uit." Bouw je voor 250.000 euro, dan zullen je ramen rond de 25.000 euro kosten. Bij een verbouwing kan je de prijs als uitgangspunt nemen, die een nieuwbouw van dezelfde oppervlakte normaal gezien zou kosten.

Ga je renoveren? Bestel gratis je persoonlijke renovatiemagazine over ramen en deuren!

Hoeveel vierkante meters aan ramen zitten er in een gemiddelde woning? "Dat is moeilijk af te lijnen. Zo is er een verschil tussen een rijwoning of een moderne, open bebouwing met een volledige glazen achtergevel. Laten we zeggen dat het gemiddelde voor nieuwbouw momenteel rond de twintig vierkante meter ligt, gegeven het groeiende aantal halfopen en rijwoningen”, aldus Peter Caelen.