Niet-geïsoleerde daken maken woning ongeschikt vanaf 2020 Redactie

22 augustus 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Alle daken van woningen en huurwoningen die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet moeten tegen 2020 volledig geïsoleerd zijn. De isolatienorm is al van kracht sinds 2015, maar in 2020 krijg je effectie strafpunten als de woning niet aan de norm voldoet. Bouwsite Alle daken van woningen en huurwoningen die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet moeten tegen 2020 volledig geïsoleerd zijn. De isolatienorm is al van kracht sinds 2015, maar in 2020 krijg je effectie strafpunten als de woning niet aan de norm voldoet. Bouwsite Livios geeft meer uitleg over de dakisolatienorm.

Bijna een derde van alle warmte in huis gaat verloren via het dak. Wil je energie besparen en je ecologische voetafdruk verkleinen, dan is dakisolatie een van de meest efficiënte ingrepen. Dat heeft de Vlaamse overheid goed begrepen. De dakisolatienorm geldt voor alle zelfstandige woningen in Vlaanderen. Dat wil zeggen studio’s, eengezinswoningen of appartementen die door de eigenaar bewoond of verhuurd worden. De regeling geldt niet voor kamers of voor daken kleiner dan 2 m².

3 à 4 cm

Als minimumnorm voor dakisolatie geldt een R-waarde of warmteweerstand van minstens 0,75 m²K/W. In mensentaal komt dat overeen met een laag isolatie van 3 tot 4 cm, afhankelijk van het type isolatiemateriaal.

Ter vergelijking: voor een wettelijke nieuwbouw heb je tegenwoordig minstens 11 cm dakisolatie nodig als je isoleert met PIR en 15 cm als je kiest voor minerale wol. Als je de kans hebt, kan je dus beter nog extra isoleren om te besparen op je energiefactuur.

TIP: Hoe dik moet je isoleren bij een nieuwbouw of een energetische renovatie? Hier vind je een volledig overzicht.

Ongeschiktverklaring

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woningonderzoek strafpunten toe als een woning niet aan dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten, waarna de eigenaar de tijd heeft om het dak alsnog te isoleren.

Vanaf 1 januari 2020 schakelt de overheid een tandje hoger. Woningen die dan nog niet voldoen aan de dakisolatienorm, krijgen onmiddellijk 15 strafpunten. Dat betekent dat je huis door de burgemeester ongeschikt verklaard kan worden. Je zal dan de nodige werken moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

(lees verder onder de foto)

Risico voor verhuurders

Zover komt het niet bij een huis dat je zelf bewoont. De kans is klein dat er een wooninspecteur over de vloer komt die jouw woning 15 strafpunten toekent. Maar als je een woning of appartement verhuurt, heeft de nieuwe dakisolatienorm wél belangrijke implicaties. Als iemand – meestal de huurder – een inspecteur vraagt om de woning te controleren, kan die meteen 15 strafpunten toekennen als het dak onvoldoende geïsoleerd is, met een eventuele ongeschiktverklaring tot gevolg.

Voor appartementen is er een bijkomende complicatie: als het dak van het gebouw tegen 1 januari 2020 niet voldoende geïsoleerd is, bestaat de kans dat elk individuele appartement ongeschikt verklaard wordt. Daarom moet de algemene vergadering van mede-eigenaars op tijd beslissen om de nodige werken te laten uitvoeren. Hiervoor is een drievierdemeerderheid nodig. Als deze niet bereikt wordt, moet de kwestie voorgelegd worden aan de vrederechter.

Lees ook: Wat is een vereniging van mede-eigenaars en waarom is dat voor jou interessant?

Kostprijs dakisolatie

Hoeveel kost het om jouw dak in overeenstemming te brengen met de nieuwe dakisolatienorm? Uit navraag van Livios bij een expert blijkt dat je moet rekenen op 2.200 tot 2.800 euro voor een dak van 100 m², exclusief btw. Is je huis ouder dan tien jaar, dan betaal je slechts 6% btw. Bekijk hier het concrete rekenvoorbeeld.

Dankzij de relatief beperkte kostprijs, blijft je dak isoleren de snelste weg naar een lagere energiefactuur. Als je nu isoleert, krijg je bovendien nog de premie van de netbeheerder voor dakisolatie: 6 euro per m² als je een aannemer inschakelt en 3 euro per m² als je het zelf doet.

Lees ook:

Elektriciteit afgekeurd? Dit zijn de meest voorkomende fouten

Eindelijk een duidelijke renovatiepremie: dit zijn de spelregels vanaf 2019

Deze dingen geven je huis een upgrade, of net niet

Bron: livios.be