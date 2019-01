Net echt: 4 parketvloeren zónder hout Björn Cocquyt

15 januari 2019

17u11 3 Wonen Er zijn maar weinig vloeren die zo mooi zijn als parket. Geen wonder dat de houten look wordt gekopieerd met andere materialen. Dankzij moderne technieken zie je amper nog het verschil tussen echt en imitatie.

Composiet

Coretec is een nieuw type vloer dat bestaat uit gerecycleerd hout, bamboe, kalksteen en vinyl. Het is 100% waterafstotend, geluiddempend, vormvast... Eenvoudig te leggen zonder ondervloer en verkrijgbaar in tal van prints. Levenslange garantie. Richtprijs voorbeeld uit de Naturalscollectie: 54,95 euro per m². www.coretecfloors.eu

Laminaat

Het sierlijke motief van deze vloer uit de Artecollectie heeft veel weg van het Versaillesmotief en roept de luxueuze sfeer van weleer op. Om een vloer als deze in hout te leggen was heel wat vakkennis nodig. Gelukkig kun je met de tegels (62 x 62 cm) in laminaat makkelijk zelf aan de slag. Richtprijs: 43,5 euro per m². www.quick-step.com

Vinyl

Dit motief in Hongaarse punt uit de Goliath-collectie is gemaakt van vinyl. Met een dikte van 4,5 mm kan het vinyl bovenop een bestaande vloer gelegd worden. Bestemd voor intensief gebruik. 15 jaar garantie. Richtprijs: 13,19 euro per m² (soldenprijs). www.carpetright.be

Keramische tegel

Ze zijn niet zo warm als hout, maar keramische parkettegels zijn erg vlek- en krasbestendig. Afhankelijk van hoe je deze Tile stone Tradizione Beige van 7,5 x 45 cm (1 cm dik) legt, krijg je een klassiek visgraatpatroon, maar je kunt er alle kanten mee uit. Te koop vanaf 10,99 euro per m² (soldenprijs). www.impermo.be