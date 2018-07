Nederlandse vastgoedmarkt oververhit: een derde woningen nu al boven vraagprijs verkocht jv

12 juli 2018

10u58

Bron: anp/belga 4 Wonen De woningmarkt in Nederland raakt verder oververhit: de gemiddelde prijs van een woning ligt opnieuw tien procent hoger dan vorig jaar, op 288.000 euro. De prijzen blijven stijgen omdat er in grote delen van het land sprake is van een tekort aan te koop staande huizen, zegt de makelaarsunie NVM. Een derde van de Nederlandse woningen wordt intussen al boven de vraagprijs verkocht, een nieuw record.

Het probleem beperkte zich vroeger tot de Randstad, het gebied in en rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar intussen kleuren ook delen van Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel oranje of zelfs rood, zegt de makelaarsorganisatie. Enkel in het uiterste noordoosten (platteland rond Groningen) is er nog een ruime keuze aan woningen. In Groningen zelf is de markt erg krap.

Fikse prijsstijging

Minder huizen die te koop staan, betekent ook dat er minder huizen worden verkocht. Het aantal transacties op de Nederlandse woningmarkt daalt al een jaar (-11 pct).

De huizenprijzen gaan wel steeds verder omhoog. Zelfs in het al dure Amsterdam was de laatste maanden sprake van een fikse prijsstijging. De gemiddelde koopsom is op jaarbasis met ruim een tiende toegenomen, naar een record van 288.000 euro. Een derde van de woningen wordt inmiddels boven de vraagprijs verkocht.

Opbod

Makelaars zien een aantal nieuwe praktijken opduiken, zoals werkgevers die eraan denken om complete woningcomplexen te kopen voor hun personeel of gemeenten die huizen opsplitsen om de woningnood op te lossen. Nieuwbouw wordt ook steeds meer per opbod verkocht.

NVM herhaalde zijn pleidooi om snel meer woningen bij te bouwen. "De opgave is immens en blijft op dit moment achter", verklaarde NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Om het woningtekort terug te dringen zouden jaarlijks 85.000 nieuwbouwwoningen nodig zijn.