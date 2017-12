Naomi uit Antwerpen renoveert loft van “loon tot loon”. Maar het resultaat is fenomenaal Redactie

Bron: Livios 0 Livios “Zonder de hulp van papa was dit nooit gelukt", vertelt Naomi. Wonen Naomi Schouwaerts zette haar sociaal leven een jaar lang ‘on hold’ voor de renovatie van haar loft in Antwerpen. Ze had ook weinig keus: want met een budget van 23.000 euro moet je wel zelf aan de slag. Ze deelt deze week haar verhaal met bouwsite Naomi Schouwaerts zette haar sociaal leven een jaar lang ‘on hold’ voor de renovatie van haar loft in Antwerpen. Ze had ook weinig keus: want met een budget van 23.000 euro moet je wel zelf aan de slag. Ze deelt deze week haar verhaal met bouwsite Livios . “Zonder de hulp van papa was dit nooit gelukt.”

Drie jaar geleden kocht architecte Naomi Schouwaerts een ‘instapklaar’ appartement met een oppervlakte van 105 m², maar het was niet helemaal haar smaak. “Omdat ik als beginnende alleenstaande zelfstandige iets wou kopen, stond er echt geen enkele bank te springen om mij een lening te geven. Maar de aanhouder wint en na mijn twaalfde bankbezoek had ik prijs”, vertelt de architecte.

Bekijk hier de foto’s van Naomi’s loft.

Weinig budget

Na de aankoop en bijkomende kosten bleef er geen budget meer over om grondig te renoveren. Daarom besloot Naomi alleen ‘het noodzakelijke’ te doen en stap voor stap, of beter loon per loon te renoveren. Zo begon ze samen met haar vader in een weekend met het uitbreken van de keuken. Daarna volgde de berging. En een paar weekends later bleef enkel nog de vloer en buitengevel over.

Handen uit de mouwen

Samen met haar papa renoveerde ze het hele appartement. Van de keuken tot de badkamer, van riolering tot verlichting. “We hebben alles zelf gemaakt, van de keuken- en dressingkasten tot het zwevende, veertien meter lange tablet. Alleen het keukeneiland komt van een keukenwinkel”, vertelt Naomi. Zo bespaarde ze veel geld uit.

Voor het afpleisteren van het gipskarton schakelde ze een vakman in. Haar nonkel, een loodgieter, kwam helpen met het aansluiten van de leidingen en de boiler. De andere werken deed Naomi samen met haar papa. “Zonder hem had ik dit niet gekund. Als we de werken hadden laten doen, was het misschien mooier afgewerkt, maar hadden we toch zeker drie keer zoveel uitgegeven”, zegt Naomi.

Wil je meer weten over het interieur van Naomi? Lees het volledige artikel op Livios.

Tips van Naomi

Wil je zelf je woning renoveren? Naomi geeft haar beste tips!

• Zoek inspiratie zodat je echt weet wat je wil. Pinterest kan hier bij helpen.

• Stel een plan op van wat je wil uitvoeren, zodat je weet waar je naartoe werkt.

• Leg je plan voor aan vrienden of familie en vraag of zij een plan voor jou willen tekenen. Zo krijg je nieuwe ideeën.

• Maak zoveel mogelijk zelf, van keukenkasten tot dressingkasten.

• Koop niet meteen duur gereedschap. Kijk wat je kan lenen van vrienden of familie.

• Wil je iets laten uitvoeren, vraag dan genoeg offertes aan om prijzen te vergelijken.

• Zoek via tweedehandssites of op online veilingen naar goedkope interieurspullen.

