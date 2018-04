Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Modulair maatwerk biedt antwoord op toekomstige bouwnoden Aangeboden door Dumobil

16 april 2018

14u49 0 Wonen Stijgende bouwgrondprijzen, strenge regelgeving, hogere comforteisen ... Kandidaat-bouwers krijgen vandaag heel wat op hun bord in aanloop naar hun nieuwbouw. Onder invloed van deze veranderingen reageert ook de bouwsector met voortdurende innovaties in technieken, materialen en concepten. Zo presenteert Dumobil met haar kijkwoning in Tielt een knap staaltje van modulair bouwen.

Modulair bouwen is voor bouwbedrijf Dumobil meer dan het op de werf in mekaar zetten van geprefabriceerde onderdelen. “Voor ons betekent modulair ook dat kandidaat-bouwers een woning op hun maat kunnen laten bouwen”, vertelt gedelegeerd bestuurder Bruno Carton. Vandaag is dat vaak een rechthoekige, strakke woning. De ene is al wat exotischer dan de andere, maar altijd met compactheid als rode draad in het ontwerp.

Conform bouwvoorschriften

Met een modulaire bouwmethode maak je volgens Dumobil altijd een goede keuze. “We bedoelen daarmee niet de extreme vormen zoals containers”, legt Bruno Carton uit. “Bij Dumobil gaat modulair wonen over maatwerk conform de Belgische en Europese wetgeving.” In ons land moet een huis voldoen aan heel wat bouwvoorschriften zoals de EPB-regelgeving, de bouwdiepte en -hoogte, de dakvorm en soms zelfs het uitzicht van de woning en hoe ze in de omgeving past. Als een structuur niet aan deze regels voldoet, dan kan je geen bouwvergunning krijgen. Bovendien is het verplicht om een architect in te schakelen voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. “Hoe creatief een bepaald bouwconcept ook mag zijn, je doet best even een realitycheck. Vraag zeker na of er effectief architecten zijn die het haalbaar achten om zo’n project uit de grond te stampen.”

Compact maatwerk

Niemand twijfelt vandaag nog aan de voordelen van compact en duurzaam bouwen. De beschikbare percelen worden steeds kleiner. Die efficiënt invullen is dus van groot belang. Kandidaat-bouwers willen niet enkel een comfortabele woning, maar daarbovenop ook voldoende ruimte rondom de woning die ze naar wens kunnen aanleggen. “Het concept van de kijkwoning in Tielt komt helemaal tegemoet aan deze verwachtingen”, aldus Bruno Carton. “Deze woning is verre van een typehuis, het is bovenal een inspiratiewoning met als oorsprong modulaire woningbouw. Kandidaat-bouwers kunnen de omvang en positionering van bouwvolumes aanpassen naar wens. Afhankelijk van hun budget en wensen kunnen ze ook extra functionele en esthetische elementen toevoegen aan het ontwerp, zoals carports, dakterrassen en luifels. Zo spelen we met modulair maatwerk in op de uitdagingen van vandaag.”

Op-en-top tijdloos

De stijlvolle kijkwoning in Tielt vormt een mooi voorbeeld van het vakmanschap van Dumobil. Op amper een jaar tijd stond deze villa recht. De firma koos bewust voor degelijke basismaterialen: isolerende snelbouwstenen, doorgedreven isolatie, gevelbepleistering en betonnen welfsels. Door zijn compactheid haalt de woning goede resultaten qua energiezuinigheid. Ze bestaat uit twee balkvormige volumes die er niet enkel mooi uitzien. Ze doen ook dienst als luifels tegen oververhitting en als overdekt terras. Zo gaan esthetiek en gebruiksvriendelijkheid hand in hand.

Wil je zelf zien hoe Dumobil het concept van bouwen op maat heeft toegepast in deze kijkwoning? Kom dan naar een van de open dagen: zondag 22 april, 27 mei of 17 juni, telkens van 14 tot 17 uur. Adres: Rijkegemkouterstraat 2A, 8700 Tielt. Info: www.kijkwoningtielt.be