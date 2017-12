Miljonair verloot luxevilla van 2,6 miljoen, inclusief Rolls Royce en personeel. En een lotje kost slechts 12 euro avh

Bron: Millionaire Mansion; Telegraph 62 Millionaire Mansion . Wonen Een Britse miljonair verloot zijn villa van 2,6 miljoen euro. Een lotje kost slechts 12 euro en de winnaar krijgt niet alleen de prachtige villa, maar ook een Rolls Royce, 10 hectare tuin, een zwembad en een jaar gratis personeel.

Wie een lotje koopt voor 10,5 pond (nog geen 12 euro) maakt kans op de prijs van zijn leven: een gigantisch pand op een reusachtige plek grond in het Engelse Devon, in het zuidwesten van Engeland. Bovendien krijg je er een Rolls Royce, een zwembad, een golfterrein, een gevulde wijnkelder, een fitness- en wellnesszaal én gratis personeel voor één jaar. Daarnaast krijgt de winnaar nog eens 50.000 pond (57.000 euro) zakgeld.

Lees verder onder de foto.

Millionaire Mansion Bovenop het huis krijg je ook nog deze Rolls Royce.

De anonieme eigenaar, die de villa naar eigen zeggen “voor de lol” verkoopt, hoopt om 500.000 lotjes te verkopen. De kans dat je als winnaar uit de bus komt, is dus gering. Maar de miljonair geeft ook nog eens 10.000 pond (11.400 euro) weg aan negen ‘verliezers’. Twintig procent van de opbrengst van de loterij gaat naar verschillende goede doelen, waaronder het Rode Kruis en Make-a-Wish.

“We hebben dit huis zelf ontworpen en gebouwd. We hebben er heel mooie tijden in beleefd, maar nu willen we dichter bij onze kleinkinderen wonen”, vertelt de eigenaar.

Helaas is de wedstrijd enkel voorbehouden voor inwoners van Groot-Brittannië.

