Met deze vijf tips maak je van elk balkon of iedere binnenkoer een groene stadsoase Heleen Neels

31 juli 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Groen, we willen het graag en we willen er zo veel mogelijk van. Een gebrek aan natuur is een van de belangrijkste redenen waarom mensen niet in de stad willen wonen. Onterecht! Met deze vijf tips van de Groen, we willen het graag en we willen er zo veel mogelijk van. Een gebrek aan natuur is een van de belangrijkste redenen waarom mensen niet in de stad willen wonen. Onterecht! Met deze vijf tips van de bouwsite Livios maak je van elk balkon of iedere binnenkoer een zinderende stadsoase. Probeer dit zeker thuis!

1. Kies de perfecte plant

Met een paar slimme ingrepen maak je van de meest sombere binnenkoer een bontgeschakeerde minituin. Maar wacht even voordat je naar het tuincentrum snelt: denk eerst na over de tijd die je wil investeren in je stadstuin, planten hebben nu eenmaal voldoende water nodig, zeker als ze onder een afdakje staan. Hou ook rekening met het aantal uren zon op je balkon. Sommige planten gedijen goed in de schaduw, andere zijn echte zonnekloppers. Vaste planten blijven jaren mooi, eenjarige planten moet je elk jaar vernieuwen.

2. Probeer potten

Fleur je balkon op met bloemen, planten en kruiden in bloempotten. Die zijn ideaal als aankleding en minder zwaar om te verplaatsen dan bloembakken. Je vindt ze in allerlei materialen en afmetingen, er zijn zelfs uitvoeringen om over de balustrade te hangen. Let er wel op dat er in de bodem afwateringsgaatjes zitten voor overtollig water, anders rotten de wortels en sterft je plant. Leg onderaan elke pot een laag steentjes, potscherven of kleikorrels om te vermijden dat er potgrond door de gaten valt. Zo kunnen je bloempotten meteen ook tegen een windstootje, niet onbelangrijk op grote hoogte.

Leestip: zo haal je het maximale uit je minituin.

3. De muur doet ook mee

Om een kleine ruimte zo groot mogelijk te laten lijken, zet je best niet je hele vloer vol met bloempotten of tuinmeubels. Creëer ruimtegevoel door met verschillende niveaus te werken. Zet bijvoorbeeld enkele potten samen op een rekje of plaats krukjes of bijzettafeltjes van verschillende hoogtes bij elkaar. Heb je echt weinig plaats? Hang dan bloemen en planten tegen de muur. Er bestaan speciale bloembakken die je kan vastmaken aan de regenpijp. Oh ja, benut zeker ook je vensterbanken.

4. Knallen met kleur

Niets brengt een saai balkon meer tot leven dan een flinke dosis kleur. Hierin ga je zo ver als je zelf wil. Hou het binnen de perken met één fuchsia bloempot of ga helemaal loos met een knallende kleurenmix. Proberen staat vrij, ook in je plantenkeuze. Kies wel voor bloemen en planten met verschillende bloeitijden en bladtexturen om het hele jaar rond te genieten van een kleurrijke stadsjungle.

5. Maak een minimoestuin

Als je weet dat je om zelf groenten te kweken zo’n vier tot acht uur zon per dag nodig hebt, lenen sommige balkons zich uitstekend voor een klein moestuintje in potten. Een andere mogelijkheid is een verticale moestuin tegen je muur. Hiervoor bestaan diverse systemen, zoals een doek met verschillende compartimenten voor potgrond. Handig voor verse kruiden!

TIP: wil je eten van je eigen balkon? Begin met deze ‘Moestuin voor dummies’.

Lees ook

Het geheim van een geslaagd dakterras

7 tips voor een budgetvriendelijke tuin

Zon, zee en een beetje zwoegen: 8 klussen voor tuin en terras

Bron: Livios.be