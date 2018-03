Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud Met deze eenvoudige tips maak je komaf met vochtproblemen in huis Aangeboden door Murprotec

30 maart 2018

Vochtproblemen hebben niet alleen een negatief effect op je woning, maar ook op je gezondheid. Je kan die problemen dus maar beter zo snel en grondig mogelijk bestrijden met deze tips en tricks.

Net zoals in alle landen waar het regelmatig regent, worstelen ook in België de huizen met indringend vocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kampt maar liefst twintig tot dertig procent van onze woningen daardoor met problemen. Om die te bestrijden, zijn een paar goede gewoontes vaak al voldoende.

Goed begonnen is half gewonnen

Een voorbereid man/vrouw is er twee waard. Dat wil zeggen: je beperkt het risico op vochtproblemen in huis best al vanaf de plaatsing van de eerste steen. Allereerst is het nodig dat je de basis van je woning, de funderingen, beschermt. Heel veel vochtproblemen vinden immers daar hun oorsprong. Check dus zeker ook de staat van de fundamenten wanneer je een huis koopt.

Bouw je zelf, laat dan de fundamenten behandelen met een vochtafstotende materie. Concreet houdt dat in dat ze een coating krijgen met een laag hete teer. Koop je een huis, dan kan je de funderingen op andere manieren waterdicht maken, bijvoorbeeld door een beschermende laag aan de binnen- en/of buitenkant van de muren aan te brengen. Je muren impregneren kan dus een fantastisch idee zijn.

Denk ook eens na over de isolatie van je huis. Om energie te besparen zijn huizen tegenwoordig heel goed geïsoleerd. Maar een goed geïsoleerd huis blokkeert de luchtcirculatie. En lucht die niet kan ontsnappen, kan typische vochtproblemen veroorzaken: bacteriën en mijten verspreiden zich en condens en schimmels ontstaan.

5 antivochttips

Voor alle bovenstaande oplossingen schakel je best de hulp van een vochtbestrijdingsexpert in. Daarnaast kan je zelf ook elke dag vochtproblemen in huis bestrijden met een paar eenvoudige tips.

Sommige kamers zijn sowieso gevoeliger voor vocht, denk maar aan de badkamer, de keuken of de kelder. In die kamers moet de lucht regelmatig verversd worden, met de hulp van een ventilatiesysteem bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk ook zelf de keuken en badkamer goed verluchten na elk gebruik. Laat daarnaast het hele huis elke dag een luchtje scheppen door gedurende een tiental minuten enkele ramen open te zetten.

Natte kleding binnenshuis laten drogen? Dat doe je beter niet. Bewaar ook niet te veel textiel in een vochtige ruimte: houd handdoeken bijvoorbeeld uit de badkamer. Zo voorkom je dat schimmels zich vormen. Veel tapijten leggen is ook geen goed idee. Die zijn een broedplaats voor huismijt én nemen heel wat vocht op.

Met die eenvoudige tips kan je op een dagelijkse basis vochtproblemen in huis proberen te vermijden. Helpen ze niet genoeg of worstel je al langer met vocht? Dan neem je beter contact op met een specialist die je een oplossing op maat kan bieden. Een erkend en bekend bedrijf als Murprotec kan een definitieve behandeling voor jouw specifieke vochtprobleem uitwerken. Zo kan je garanderen dat je huis nog lang gezond en veilig zal zijn en je huisgenoten en jij er zorgeloos kunnen blijven wonen.