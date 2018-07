Met deze 8 tips geniet je deze zomer extra hard van je tuin en terras Redactie

06 juli 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen De zomer draait op volle toeren. Een lekkere barbecue, languit genieten van een goed boek, een verfrissende duik in het zwembad of ’s avonds met enkele vrienden gezellig praten op het terras. Om optimaal te genieten ván en ín je tuin, zet de De zomer draait op volle toeren. Een lekkere barbecue, languit genieten van een goed boek, een verfrissende duik in het zwembad of ’s avonds met enkele vrienden gezellig praten op het terras. Om optimaal te genieten ván en ín je tuin, zet de bouwsite Livios enkele handige zomerklussen op een rijtje.

1. Haal onkruid onderuit

Misschien niet het meest populaire tuinkarweitje, maar alles begint nu eenmaal bij een nette, onkruidvrije tuin. Met de klussen onkruid verdelgen, gazon onderhouden en harken, hakken en schoffelen maakt onkruid geen kans in jouw tuin.

2. Leg een nieuw terras aan

Een terras is dé ideale plek om te genieten van je tuin. Als je de handen uit de mouwen steekt, kan je zelf je terras aanleggen. Omdat een goede voorbereiding het halve werk is, lees je best de klussen klinkers en sierkasseien leggen en een rond terras met klinkers aanleggen. Of misschien wil je wel een houten terras aanleggen?

Wil je een verkommerd terras of een vol mos begroeide oprit te lijf gaan, doe dat dan niet te brutaal. Ga voorzichtig te werk met een hogedrukreiniger om te vermijden dat je de stenen zou beschadigen: terras in tegels of beton reinigen. Toch te bruut geweest? De klus beschadigd klinkerwerk vervangen biedt raad.

Extra inspiratie nodig voor de zomer? Bekijk het volledige zomerdossier van Livios.

3. Plaats een pergola

Nood aan een nieuwe blikvanger in je tuin? Dan is een pergola misschien iets voor jou. Ideaal als overdekking voor je terras of om te experimenteren met klimplanten. In de klus pergola maken leer je hoe je zelf een pergola tegen je gevel kan plaatsen.

4. Knutsel een privéspeeltuin voor de kinderen in elkaar

Terwijl jij zit te relaxen, is het natuurlijk belangrijk dat je kinderen hun energie kwijt kunnen. Waarom naar de speeltuin trekken als je zelf een schommel, zandbak en schuifaf kan maken?

5. Leg een grindpad aan

Grind is een dankbaar materiaal om zelf tuinpaadjes aan te leggen. Zo'n pad moet zeker niet altijd puur functioneel zijn, maar kan evengoed dienen om de sierwaarde van je tuin te verhogen. In de klus grindpad aanleggen leer je stap voor stap alles over de plaatsing.

6. Begin met een kruidentuintje

Elk seizoen is geschikt om met een kruidentuintje te beginnen, dus waarom zou je nog wachten? In de klus kruidentuin aanleggen komt het hele proces aan bod: van het plan tot onderhoud.

7. Geniet in alle rust

Je tuin moet een plek zijn waar je tot rust kan komen. Pottenkijkers en nieuwsgierige blikken passen niet in het perfecte plaatje. Tussen de klussen natuurlijke tuinaflsuiting maken met vlechtwerk, tuinhekje plaatsen, tuindraad plaatsen, betonnen omheining plaatsen en houten tuinafsluiting maken, zit zeker iets wat je kan interesseren.

8. Let op geschikt schilderweer

Ideaal schilderweer voor buiten is niet altijd zonnig en warm, integendeel: schilderen in volle zon is geen goed idee. Een hoge luchtvochtigheid is ook nefast voor het schilderwerk. Bij mist en regen niet verven dus. Lees voor je naar de verfborstel grijpt zeker betonnen tuinmuur witten/verven, stenen of betonnen gevel vochtwerend maken en verf kiezen.

TIP: Voor je aan de slag gaat, ontdek welke valkuilen je zeker moet vermijden bij buitenschilderwerken.

Safety first!

Laat je vakantie niet verknallen door een domme valpartij of een ongeluk in je tuin. Ga veilig te werk. In de klussen over 'veilig werken' krijg je tips om te vermijden dat je je verlof uitgeteld op de sofa moet doorbrengen.

Lees zeker ook:

Mag ik zomaar een boom in mijn tuin kappen?

Mag mijn buurman bomen langs de perceelsgrens planten?

Dit zijn de grootste fouten bij het aanleggen van je terras

Zo zorg je voor een correcte terrasafwatering

Bron: Livios.be