Maak kennis met Kintsugi, yoga, visgraten en andere interieurtrends voor 2019 Björn Cocquyt

05 januari 2019

18u01 0 Wonen Elk nieuw jaar brengt nieuwe trends met zich mee. Sommige zijn niet meer dan een modegril, andere zullen dan weer gedurende een paar jaar onze interieurs domineren. Oordeel gerust zelf.

Kintsugi

Kintsugi is een Japanse kunstvorm die schoonheid ziet in voorwerpen die eerst stuk zijn gegaan en nadien hersteld werden. Je kunt Kintsugi-spullen kopen of ze zelf maken. Dat laatste doe je door een bord of een kopje tegen de grond te gooien en daarna alle stukjes aan elkaar te zetten met opvallende lijm. Dat hoeft niet eens heel nauwkeurig te zijn, want bij Kintsugi zit het mooie hem net in de littekens uit het verleden die geaccentueerd worden. In dit voorbeeld gebeurde dat met een goudkleurige Repair Kit. Richtprijs:29,50 euro. www.pietmoodshop.be

Quality time

Er is een groeiende groep consumenten die voor ‘pure quality’ gaat. Dat wil zeggen dat ze interieuritems verwachten die extreem goed geproduceerd zijn en uit de mooiste materialen bestaan. Zulke voorwerpen hebben een architecturale schoonheid en tillen de interieurs duidelijk naar een hoger niveau. Het spreekt voor zich dat zoiets geld kost, maar dit soort publiek heeft daar geen gebrek aan. Voorbeeld: Brass van Gant Light. Richtprijs:2.199 euro. www.gantlights.de

Visgraten

Het heeft lang geduurd, maar de geometrische patronen zijn op hun retour. Dat betekent niet dat alle muren er nu saai en egaal zullen uitzien. Behangpapier en tegels met een visgraatmotief brengen dynamiek en karakter in huis. Het leuke is dat je ze overal kunt aanbrengen, zelfs in de badkamer. Door de richting waarin je de visgraatmotieven legt, ontstaan allerlei speelse effecten. Voorbeeld: behangpapier KEK Amsterdam. Richtprijs: 62,95 euro. www.lefliving.be

Yoga

Yoga is hét van het op het vlak van lichaam en gezondheid. Kijk maar in je kennissenkring hoeveel mensen er elke week op meditatiecursus gaan. De drang naar (gemoeds)rust wordt dan ook merkbaar in onze huiskamers met allerlei accessoires die een zen-gevoel creëren. Geurkaarsjes, oliestokjes, plantjes, aardetinten...Fraaie tekeningen geven een speciale touch aan je thuis. Kijk maar naar dit Mandalasjabloon. Het is een eenvoudige doehet-zelf-klus met een contrasterende verf op hout, steen, papier, glas of gelijk welke andere ondergrond. Het sjabloon is ook herbruikbaar. Richtprijs: 69,95 euro (116 x 116 cm). www.vtwonen.be

Zwart, zwarter, zwartst

Wit was lang de keukenkleur bij uitstek, maar donkere tinten nemen in 2019 de bovenhand. «Vandaag zoeken we duidelijk donkerdere interieurs die meer persoonlijkheid toelaten», klinkt het bij de Deense keukenbouwer Kvik. «De trend zet zich zelfs door in NoordEuropa, waar er traditioneel net veel lichte interieurs zijn.» Kvik lanceert een zwarte versie van zijn concept Prato X, met een matzwart oppervlak dat toch resistent is tegen vingerafdrukken en vlekken. Om de drempel naar een donkere keuken te verlagen, zijn de bovenkasten weggelaten. Op die manier vervaagt de grens tussen de keuken en de rest van het huis nog meer. Het plaatsverlies wordt opgevangen met 40 procent meer ruimte in de onderkasten. Richtprijs voorbeeld: 5.153 euro, exclusief spoelbak, mengkraan, toestellen en verlichting. www.kvik.be

